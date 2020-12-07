Вакцинация от гриппа началась в Абхазии

Сезонная вакцинация от гриппа проводится добровольно и бесплатно в районных больницах и поликлиниках.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Вакцинация населения Абхазии от гриппа началась в понедельник 7 декабря, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

В республику доставлено 15 тысяч доз вакцин от гриппа - препараты "Ультрикс" и "Совигрипп" российского производства, приобретенных за счет средств Минздрава.

"Почти все медучреждения получили вакцину и уже информируют граждан о возможности прийти и сделать прививку", - сообщила главный специалист управления лечебно-профилактической помощи Минздрава Есма Гуния.

По словам Гуния, вакцина предназначена как детям с шести месяцев, так и взрослым.

"Спустя 7-14 дней после прививки начнет вырабатываться стойкий иммунитет, который будет держаться как минимум в течение одного года", - отметила специалист.

Вакцинация в школах будет проводиться поэтапно в связи с соблюдением ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Предполагается, что школьные медсестры будут вызывать на вакцинацию группами, а дети помладше сделают прививку в поликлиниках, подчеркнула Гуния.

Две тысячи доз вакцин от гриппа "Ультрикс" и "Совигрипп" было доставлено в Абхазию в ноябре.

В 2020 году вакцинацию от сезонного гриппа планировалось провести в октябре, но из-за задержки поставок вакцин из России график сдвинулся.

Задержка вакцин из российских заводов связана с тем, что в России вышло постановление о том, что 60 процентов населения должно быть привито, и заводы оповестили Минздрав Абхазии, что график сдвинется до ноября.

Вакцинация проводится добровольно и бесплатно в районных больницах и поликлиниках.

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