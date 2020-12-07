Пострадавший при устранении последствий энергоаварии в Сухуме доставлен в Краснодар

В ходе ликвидации последствий пожара на подстанции "Сухум-1" в воскресенье 6 декабря пострадал работник РУП "Черноморэнерго", он получил удар током и был госпитализирован.

СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пострадавший во время ликвидации последствий пожара на подстанции "Сухум-1" вывезен в Краснодар, сказал руководитель Республиканского унитарного предприятия "Черноморэнерго" Михаил Логуа.

"Вчера в час ночи сотрудник "Черноморэнерго" был отправлен отсюда и уже находится в Краснодаре, проводится необходимое лечение. Его состояние тяжелое, хотелось бы поблагодарить наших медиков, мы сегодня посылаем официальный запрос по предварительному заключению. Хотел бы пожелать ему скорейшего выздоровления, будем все на это надеяться и молиться", - отметил он.

Также Логуа сообщил, что будет проведена служебная проверка для выяснения обстоятельств произошедшего несчастного случая.

Работник "Черноморэнерго" получил удар током во время устранения последствий пожара на подстанции "Сухум-1" в воскресенье 6 декабря.

Пожар на подстанции Сухум-1 произошел в 5:20 утра субботы 5 декабря, очаг возгорания – 33-й фидер "Яштуха". В результате пожара выгорели 16 отходящих фидеров (распределительных линий - прим.), две секционные и четыре вводные ячейки, отмечается в сообщении. На ликвидацию аварии брошены все силы РУП "Черноморэнерго".

В тот же день энергетики приступили к монтажу временного оборудования, обеспечивающего проведение аварийных работ.

5 декабря вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган в своем официальном аккаунте в Instagram написала, что уже "реконструкция подстанции Сухум велась. Была предусмотрена полная замена оборудования на сгоревшем ЗРУ. Оборудование, которое заменит сгоревшее, было закуплено заранее. Часть уже доставлена".

В воскресенье 6 декабря специалисты начали монтаж нового оборудования. Ориентировочное время полной ликвидации аварии на подстанции "Сухум-1" - две-три недели. На этот срок электроэнергия населению будет подаваться по аварийной схеме.