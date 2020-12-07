Зоозащитники потребовали расследовать факт отстрела бродячих собак в Гудауте

Восемь собак, которым помогали зоозащитники, были застрелены в районе Замостянки в Гудауте в воскресенье 6 декабря.

СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Зоозащитники обратились в милицию и потребовали расследовать инцидент с отстрелом собак в Гудауте, рассказала корреспонденту Sputnik одна из зоозащитников Мактина Пилия.

По ее словам, в воскресенье 6 декабря в гудаутской ветеринарной поликлинике прошла стерилизация собак и кошек, домашних - на платной основе, бездомных - за счет пожертвований. Среди общего количества животных стерилизацию должны были пройти также пять бездомных собак, которые обитали вблизи района Замостянка. Когда активисты приехали за подопечными, чтобы поочередно отвезти их в ветклинику, они были уже мертвыми.

Зоозащитники обратились в Гудаутское РОВД днем 7 декабря, чтобы написать заявление о незаконном отстреле собак в городе, но их попросили прийти к 10:00 вторника, так как на месте не было сотрудника милиции, который принимает такого рода заявления.

Пилия уточнила, что убитые собаки были вакцинированы. Зоозащитники планировали их пристроить после того, как животные пройдут стерилизацию, но не успели.

"Там было десять собак, и пять из них мы планировали простерилизовать. Приехали туда, чтобы забирать их на процедуры по одной, но нас никто не встретил. Обычно, когда собаки слышали наш голос или узнавали звук двигателя нашего автомобиля, выбегали к нам. Затем нам сказали, что был отстрел. Подошли к мусорному контейнеру, и они все там лежали - восемь собак", - поделилась Пилия.

Она также отметила, что зоозащитники из Гудауты объявили вознаграждение в размере 40 тысяч рублей за информацию о том, кто именно застрелил всех этих собак. На вопрос о том, что они предпримут, если имя этого человека будет названо, Мактина ответила, что самосудом никто заниматься не собирается, но серьезного разговора не избежать.

"Сколько тепла, любви и заботы было в них вложено, и все пропало. Они меня просто убили. Я еле пережила эту ночь. Как можно среди белого дня вести отстрел? Это ведь опасно и для людей тоже", - поделилась Пилия.

Пилия уверена, что власти города к отстрелу отношения не имеют, так как между ними существует неофициальная договоренность, которую они заключили около полугода назад, о сотрудничестве в решении проблем с бродячими собаками и том, что отстрел в районе проводиться не будет.

По словам начальника коммунальных служб Гудаутского района Феликса Симсим, администрация города и профильные органы отношения к произошедшему не имеют.

"Никакой команды на отстрел собак я не давал. Мы живем в 21-м веке, и мы давно не применяем эти методы. Мы пока не обладаем никакой информацией об этом инциденте", - отметил Симсим.

Он также добавил, что проблема с бродячими собаками в районе серьезная. Помимо тех, кто им пытается помочь, есть люди, которые нередко обращаются в коммунальные службы для принятия мер, но лично Симсим не сторонник радикальных методов.

Симсим напомнил, что осенью 2020 года администрация района выделила зоозащитникам из Гудауты земельный участок для строительства приюта или передержки.

Мактина Пилия помогает бездомным собакам в Гудауте около пяти лет. За это время она вместе с единомышленниками пристроила примерно 300 собак как в Абхазии, так и за ее пределами – в России, США, Франции, Голландии, Великобритании. Вся эта деятельность проводится в основном за счет пожертвований неравнодушных людей.