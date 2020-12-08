Кабмин Абхазии запретил деятельность по добыче криптовалют до 1 июня 2021 года

Парламент Абхазии 23 ноября принял постановление, согласно которому Кабинету министров страны рекомендовано запретить на территории республики майнинг криптовалют.
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Постановлением Кабинета министров в Абхазии запрещена деятельность по добыче криптовалют до 1 июня 2021 года.
Ранее на совещании с представителями РУП "Черноморэнерго" МВД и СГБ Абхазии вице-премьер Кристина Озган заявила, что все майнинговые фермы в стране должны быть отключены. Совещание прошло в Министерстве экономики во вторник 8 декабря.
Парламент Абхазии также рекомендовал запретить майнинг до окончания ремонта ИнгурГЭС на заседании 23 ноября.
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