Кабмин вводит временный запрет на ввоз майнингового оборудования в Абхазию

Ранее Парламент рекомендовал Кабинету министров страны запретить на территории республики майнинг криптовалют до окончания ремонта на ИнгурГЭС.

СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Кабинет министров Абхазии ввел временное ограничение на ввоз в страну товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют с 20 декабря 2020 года до 1 июня 2021 года.

Этим же постановлением Кабмина запрещена деятельность майнинговых ферм до 1 июня 2021 года.

Ранее на совещании с представителями РУП "Черноморэнерго" МВД и СГБ Абхазии вице-премьер Кристина Озган заявила, что все майнинговые фермы в стране должны быть отключены, незавиимо от того, кому они принадлежат.