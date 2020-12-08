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Кабмин вводит временный запрет на ввоз майнингового оборудования в Абхазию

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (256)
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Ранее Парламент рекомендовал Кабинету министров страны запретить на территории республики майнинг криптовалют до окончания ремонта на ИнгурГЭС.

СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Кабинет министров Абхазии ввел временное ограничение на ввоз в страну товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют с 20 декабря 2020 года до 1 июня 2021 года.

Этим же постановлением Кабмина запрещена деятельность майнинговых ферм до 1 июня 2021 года.

Ранее на совещании с представителями РУП "Черноморэнерго" МВД и СГБ Абхазии вице-премьер Кристина Озган заявила, что все майнинговые фермы в стране должны быть отключены, незавиимо от того, кому они принадлежат.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (256)

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