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Аслан Бжания провел первое заседание Комиссии по Конституционной реформе

© Foto / официальный сайт Президента Республики Абхазия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Комиссия по Конституционной реформе Абхазии была создана 10 октября 2020 года указом президента Бжания.

СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел первое заседание Комиссии по Конституционной реформе, сообщается на официальном сайте главы государства.

"Нам предстоит ответственная и важная работа. Этот документ сыграл выдающуюся роль в становлении нашего государства. Время идет вперед, возникают процессы, которые требуют отражения в основном документе страны", - сказал Бжания, приветствуя участников заседания.

Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе было посвящено обсуждению организационных вопросов.

Конституция РА.
© Sputnik Илона Хварцкия
В Абхазии создана Комиссия по Конституционной реформе

Президент выразил уверенность, что к работе Комиссии каждый ее участник отнесется ответственно, и пожелал всем успешной работы.

В целях разработки поправок к Конституции Республики Абхазия, направленных на реформирование системы государственной власти и управления, президент Аслан Бжания 10 октября 2020 года подписал указ о создании Комиссии по Конституционной реформе.

Комиссию возглавила общественный и политический деятель Нателла Акаба. В состав Комиссии входят известные общественные деятели и юристы страны.

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