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Более 400 человек вернулись в Абхазию по гуманитарному коридору на Ингуре

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Гуманитарный коридор на контрольно-пропускном пункте Ингур был открыт 3 декабря в 9:00. Жители Абхазии, оказавшиеся на грузинской стороне, смогут вернуться в республику до 10 декабря при наличии всех необходимых справок.

СУХУМ, 8 дек – Sputnik. 425 человек вернулись в Абхазию по гуманитарному коридору на Ингуре с 3 декабря, сообщил корреспонденту Sputnik начальник погранотряда Службы государственной безопасности Абхазии Рустам Латипов.

"Все пересекли границу с соблюдением требований, которые были предъявлены, в том числе о наличии справок об отсутствии COVID-19", – уточнил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Более четырех тысяч человек незаконно пересекли границу Абхазии с Грузией с марта
Гуманитарный коридор на контрольно-пропускном пункте Ингур был открыт в 9:00 3 декабря. Пропуск следующих из Грузии жителей Абхазии через гуманитарный коридор будет осуществляться до 10 декабря 2020 года.

Прибывающие в Абхазию лица должны пройти на границе медико-санитарный контроль с обязательным предъявлением справки об отсутствии COVID-19, выданной медучреждениями Грузии не позднее 72 часов до момента пересечения границы.

Для прохождения границы также нужно иметь:

  • паспорт гражданина Республики Абхазия, удостоверяющий личность гражданина РА за пределами Республики Абхазия;
  • общегражданский внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия (образца 2016 года);
  • вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республики Абхазия,
  • справку (форма № 9), выданная органами МВД Республики Абхазия;
  • для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении на каждого ребенка.

Исполнявший обязанности президента Абхазии Валерий Бганба 11 марта поручил соответствующим органам принять меры по закрытию государственной границы по реке Ингур с 14 марта 2020 года. Решение было принято в связи с тем, что на территории Грузии стали появляться случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.


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