22:06 08 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.66
  • EUR89.20
Поиск

Провести расследование и рейды: Озган дала поручения энергетикам и МВД

© Foto / Министерство экономики РА
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (257)
89803
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/08/1031426163.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201208/1031426913/Provesti-rassledovanie-i-reydy-Ozgan-dala-porucheniya-energetikam-i-MVD.html

Пожар на подстанции "Сухум-1" , в результате которого загорелась распределительная линия "Яштуха", произошел в субботу 5 декабря. Из-за аварии без света осталась часть Сухума и село Яштуха.

СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Министр экономики Абхазии Кристина Озган провела совещание с руководителем РУП "Черноморэнерго" Михаилом Логуа, начальником СУЭС Тимуром Джинджолия и заместителем министра внутренних дел Бесланом Чкадуа во вторник 8 декабря.

© Foto / пресс-служба Министерства Экономики Абхазии
Озган: все криптофермы на территории Абхазии должны быть отключены

На совещании обсудили вопросы о ходе восстановительных работ на подстанции "Сухум-1" и состоянии электроснабжения столицы в целом.

По информации пресс-службы, представители "Черноморэнерго" и СУЭС заявили, что в текущей ситуации нет возможности спланировать график отключения света в Сухуме. Энергетики объяснили, что отключить нефункционирующие объекты и уличное освещение в пользу жилых домов и социально значимых объектов технически сложно.

"Мы ограничены трансформаторной мощностью. Мы подключаем, видим повышение мощности, перегруз и вынуждены вновь отключать. Естественно, это вызывает недовольство. Вчера подключили район "Колоса", но, поработав немного, кабель вышел из строя. И люди, которые трое суток были без света, остались вновь обесточены", - объяснил начальник СУЭС Тимур Джинджолия.

На совещании Кристина Озган поручила в ближайшие два дня провести рейды по Сухуму и отключить тех пользователей, которые создают дополнительные нагрузки, так как "ситуация, случившаяся на подстанции, может повториться". Подобные мероприятия должны проводиться постоянно во всех районах Абхазии, сказала вице-премьер, "не оглядываясь на статус, преимущества и наличие административного ресурса у нелегальных потребителей".

Станция скорой помощи в Тамбове
© Sputnik / Алексей Сухоруков
Пострадавшему при устранении последствий энергоаварии в Сухуме провели операцию

Затронули на совещании и эффективность деятельности "Энергосбыта" в отношении собираемости платежей с населения за потребление электричества. Было отмечено, что отсутствие приборов учета в значительной мере осложняет работу и не дает возможности собирать средства, необходимые для своевременных закупок и содержания склада. Однако Михаил Логуа подчеркнул, что прежде чем менять тарифы, нужно "осуществить программу по счетчикам, иначе любые предложения будут бесполезны".

"Платить должны все, но к этому вопросу надо подойти очень аккуратно, чтобы под удар не попали наименее социально обеспеченные", - добавил он.

© Foto / Министерство экономики РА
Совещание в министерстве экономики

В конце совещания министр экономики поручила энергетикам предоставить результаты расследования возникновения пожара и инцидента с сотрудником РУП "Черноморэнерго" в ближайшее время.

Читайте также:

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (257)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Землетрясение в Армении 1988 года
Спитакское землетрясение 1988 года: история одной трагедии
Разрушенные больницы и сотни больных: как лечат жителей Нагорного Карабаха
Sputnik Абхазия шесть лет: только факты
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться