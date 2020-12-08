Провести расследование и рейды: Озган дала поручения энергетикам и МВД

Пожар на подстанции "Сухум-1" , в результате которого загорелась распределительная линия "Яштуха", произошел в субботу 5 декабря. Из-за аварии без света осталась часть Сухума и село Яштуха.

СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Министр экономики Абхазии Кристина Озган провела совещание с руководителем РУП "Черноморэнерго" Михаилом Логуа, начальником СУЭС Тимуром Джинджолия и заместителем министра внутренних дел Бесланом Чкадуа во вторник 8 декабря.

На совещании обсудили вопросы о ходе восстановительных работ на подстанции "Сухум-1" и состоянии электроснабжения столицы в целом.

По информации пресс-службы, представители "Черноморэнерго" и СУЭС заявили, что в текущей ситуации нет возможности спланировать график отключения света в Сухуме. Энергетики объяснили, что отключить нефункционирующие объекты и уличное освещение в пользу жилых домов и социально значимых объектов технически сложно.

"Мы ограничены трансформаторной мощностью. Мы подключаем, видим повышение мощности, перегруз и вынуждены вновь отключать. Естественно, это вызывает недовольство. Вчера подключили район "Колоса", но, поработав немного, кабель вышел из строя. И люди, которые трое суток были без света, остались вновь обесточены", - объяснил начальник СУЭС Тимур Джинджолия.

На совещании Кристина Озган поручила в ближайшие два дня провести рейды по Сухуму и отключить тех пользователей, которые создают дополнительные нагрузки, так как "ситуация, случившаяся на подстанции, может повториться". Подобные мероприятия должны проводиться постоянно во всех районах Абхазии, сказала вице-премьер, "не оглядываясь на статус, преимущества и наличие административного ресурса у нелегальных потребителей".

Затронули на совещании и эффективность деятельности "Энергосбыта" в отношении собираемости платежей с населения за потребление электричества. Было отмечено, что отсутствие приборов учета в значительной мере осложняет работу и не дает возможности собирать средства, необходимые для своевременных закупок и содержания склада. Однако Михаил Логуа подчеркнул, что прежде чем менять тарифы, нужно "осуществить программу по счетчикам, иначе любые предложения будут бесполезны".

"Платить должны все, но к этому вопросу надо подойти очень аккуратно, чтобы под удар не попали наименее социально обеспеченные", - добавил он.

© Foto / Министерство экономики РА Совещание в министерстве экономики

В конце совещания министр экономики поручила энергетикам предоставить результаты расследования возникновения пожара и инцидента с сотрудником РУП "Черноморэнерго" в ближайшее время.

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