Справочная служба "Черноморэнерго" начала работать

О том, что в ближайшее время "Черноморэнерго" запустит справочную службу для связи с абонентами, сказал руководитель предприятия Михаил Логуа в понедельник 7 декабря.

СУХУМ 8 дек - Sputnik. Справочная служба "Черноморэнерго" начала свою работу, сообщает РУП на своей странице в Facebook.

С вопросами, касающимися работы энергосистемы страны, можно обращаться по следующим телефонам: +79407300220; +79409300220.

Говоря о создании единой справочной службы на брифинге, состоявшемся в Сухуме 7 декабря, гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа отмечал, что над запуском службы работали около месяца, и немало времени ушло на то, чтобы собрать информацию с мест.