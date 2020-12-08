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Предприятие «Черноморэнерго».

Справочная служба "Черноморэнерго" начала работать

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201208/1031428208/Spravochnaya-sluzhba-Chernomorenergo-nachala-rabotat.html

О том, что в ближайшее время "Черноморэнерго" запустит справочную службу для связи с абонентами, сказал руководитель предприятия Михаил Логуа в понедельник 7 декабря.

СУХУМ 8 дек - Sputnik. Справочная служба "Черноморэнерго" начала свою работу, сообщает РУП на своей странице в Facebook.

С вопросами, касающимися работы энергосистемы страны, можно обращаться по следующим телефонам: +79407300220; +79409300220.

Говоря о создании единой справочной службы на брифинге, состоявшемся в Сухуме 7 декабря, гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа отмечал, что над запуском службы работали около месяца, и немало времени ушло на то, чтобы собрать информацию с мест.


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