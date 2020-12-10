Завершен прием заявок на проекты памятников Сергею Багапш в Сухуме и Очамчыре

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Завершен прием заявок на участие в международных конкурсах на лучшие проекты памятника и благоустройства площади имени Сергея Багапш в Сухуме и памятника в Очамчыре, перед зданием администрации района, сообщается на сайте Министерства культуры.
Рабочей группе по проведению открытого конкурса поручено 25 января 2021 года завершить прием проектных работ в соответствии с поданными заявками на участие в конкурсе.
С условиями конкурса можно ознакомиться в Положении "О проведении открытого международного конкурса на лучший проект памятника второму президенту Республики Абхазия С.В. Багапш".
Конкурс на памятники второму президенту был объявлен 1 июля 2019 года.
Второй президент Абхазии Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года. В 2005 году был избран президентом Абхазии, в 2009 году переизбран на второй срок. Ушел из жизни 29 мая 2011 года.
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