Жилой дом сгорел в селе Адзюбжа

Сообщение о происшествии поступило на пульт оперативного дежурного пожарно-спасательной части по охране Очамчырского района в 14:56 в четверг 10 декабря.

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Жилой двухэтажный дом сгорел в селе Адзюбжа Очамчырского района, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Отмечается, что на место чрезвычайного происшествия выехало два пожарно-спасательных расчета Очамчырского района.

В селе Адзюбжа Очамчырского района сгорел жилой двухэтажный дом © Foto / МЧС РА

В селе Адзюбжа Очамчырского района сгорел жилой двухэтажный дом © Foto / МЧС РА

В селе Адзюбжа Очамчырского района сгорел жилой двухэтажный дом © Foto / МЧС РА 1 / 3 © Foto / МЧС РА В селе Адзюбжа Очамчырского района сгорел жилой двухэтажный дом

Когда спасатели прибыли на место огнем уже была охвачена половина дома. Пресс-служба уточняет, что все имущество пришло в негодность, однако пострадавших нет.

Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливается.

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