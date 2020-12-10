Жилой дом сгорел в селе Адзюбжа

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Жилой двухэтажный дом сгорел в селе Адзюбжа Очамчырского района, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Отмечается, что на место чрезвычайного происшествия выехало два пожарно-спасательных расчета Очамчырского района.
- В селе Адзюбжа Очамчырского района сгорел жилой двухэтажный дом© Foto / МЧС РА
- В селе Адзюбжа Очамчырского района сгорел жилой двухэтажный дом© Foto / МЧС РА
- В селе Адзюбжа Очамчырского района сгорел жилой двухэтажный дом© Foto / МЧС РА
Когда спасатели прибыли на место огнем уже была охвачена половина дома. Пресс-служба уточняет, что все имущество пришло в негодность, однако пострадавших нет.
Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливается.
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