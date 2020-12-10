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Жилой дом сгорел в селе Адзюбжа

© Foto / МЧС РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Сообщение о происшествии поступило на пульт оперативного дежурного пожарно-спасательной части по охране Очамчырского района в 14:56 в четверг 10 декабря.

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Жилой двухэтажный дом сгорел в селе Адзюбжа Очамчырского района, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Отмечается, что на место чрезвычайного происшествия выехало два пожарно-спасательных расчета Очамчырского района.

  • В селе Адзюбжа Очамчырского района сгорел жилой двухэтажный дом
    © Foto / МЧС РА
  • В селе Адзюбжа Очамчырского района сгорел жилой двухэтажный дом
    © Foto / МЧС РА
  • В селе Адзюбжа Очамчырского района сгорел жилой двухэтажный дом
    © Foto / МЧС РА
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© Foto / МЧС РА
В селе Адзюбжа Очамчырского района сгорел жилой двухэтажный дом

Когда спасатели прибыли на место огнем уже была охвачена половина дома. Пресс-служба уточняет, что все имущество пришло в негодность, однако пострадавших нет.

Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливается.

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