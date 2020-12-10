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"Черноморэнерго": Абхазия технически готова к перетоку электричества из России

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (263)
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При сохранении объемов потребления электроэнергии в Абхазии, уровень воды в Джварском водохранилище ИнгурГЭС будет полностью исчерпан к 25-27 декабря.

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Абхазия технически готова к организации перетока электроэнергии из России, рассказал Sputnik пресс-секретарь РУП "Черноморэнерго" Алхас Гагулия.

© Sputnik / Томас Тхайцук
В "Черноморэнерго" рассказали, когда будет исчерпан уровень воды в водохранилище ИнгурГЭС

Как отметил пресс-секретарь "Черноморэнерго", российской стороне были предоставлены все запрошенные данные технических параметров. 

Ранее в эфире Абхазского телевидения начальник диспетчерской службы "Черноморэнерго" Гурам Джаджая отметил, что если переток электричества из России не будет осуществлен до того, как уровень воды в Джварском водохранилище упадет до 420 метров, то придется брать переток по всем трем воздушным линиям - 500, 220 и 110 киловольт.

Он подчеркнул, что все данные по ситуации на Джварском водохранилище переданы в распоряжение Минэнергетики России после совместной работы, проведенной в Абхазии российскими и абхазскими энергетиками.

Алхас Гагулия также уточнил, что основные последствия пожара на подстанции "Сухум-1" будут ликвидированы ориентировочно ко вторнику 15 декабря.

По его словам, точную дату ликвидации большей части последствий аварии назвать сложно, так как существует много технических сложностей. Все службы работают в круглосуточном режиме, чем объясняется регулярное отключение электричества в Сухуме.

В среду 9 декабря стало известно о введении для части Сухума нового графика отключений электроэнергии из-за проведения ремонтно-восстановительных работ на подстанции "Сухум-1". 

Новый график отключения электроэнергии по два часа через каждые два часа распространится на жителей большей части центра Сухума, района Маяка и населенных пунктов от района "Колос" до Красного моста.

 

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (263)

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