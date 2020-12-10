Названы районы Сухума, где будет действовать новый график отключений света

Ремонтно-восстановительные работы на подстанции "Сухум-1" после пожара продолжаются, по предварительным оценкам, они займут около двух-трех недель.

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Новый график отключения электроэнергии по два часа через каждые два часа распространится на жителей большей части центра Сухума, района Маяка и населенных пунктов от района "Колос" до Красного моста, сообщил в интервью радио Sputnik начальник СУЭС Тимур Джинджолия.

По его словам, подобная мера временная, обычный режим подачи электроэнергии будет восстановлен, как только закончатся ремонтные работы на подстанции "Сухум-1".

"В результате пожара на подстанции "Сухум-1" сгорел трансформатор мощностью 25 тысяч киловатт. Всего на подстанции работали два трансформатора, сейчас продолжает функционировать один такой же мощности. Мы вынуждены ввести график отключений по два часа, чтобы у людей был хоть какой-то свет. Это не во всем городе, а только потребители подстанции "Сухум-1" и жители Маяка, так как там перегружен трансформатор", - объяснил Джинджолия.

Рассказать о том, до какого числа будет действовать новый график подачи электричества в Сухуме, Джинджолия не смог.

"Думаю, это мера временная. Как только будет восстановлен трансформатор на "Сухум-1", мы восстановим нормальный режим подачи электроэнергии. Не могу сказать, когда это произойдет, но какие-то первые результаты восстановления трансформатора будут в субботу-воскресенье", - отметил он.

По словам Джинджолия, существует опасность пожара и на других подстанциях, которые обеспечивают подачу электричества в районах Сухума.

"На подстанциях "Сухум-2" и "Синоп" проведен капитальный ремонт и стоит новое оборудование. Все остальные подстанции построены были в 1970 году, в лучшем случае в 1980-х. Не исключается, что такая ситуация произойдет и там", - добавил он.

Начальник СУЭС отметил, что распределить подачу электричества по всему городу в веерном режиме нет технической возможности. Для исправления существующей ситуации сотрудники ведомства работают с восьми утра и до поздней ночи ежедневно, в работе задействованы все подразделения, подчеркнул Джинджолия.

Пожар на подстанции "Сухум-1" произошел утром 5 декабря. Загорелась распределительная линия "Яштуха", за несколько минут внутри подстанции выгорело все оборудование, которое обеспечивало население электричеством.

Из-за аварии без света остались центральная и западная части Сухума, а также село Яштуха. На ликвидацию последствий аварии были брошены все силы "Черноморэнерго" и СУЭС.

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