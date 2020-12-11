Плинфа из Абхазии стала экспонатом выставки Российской академии наук

Фрагмент тонкого обожженного кирпича с греческой надписью датируется V веком нашей эры. Он был найден в районе Очамчыры на месте греческого полиса Гиенос во время экспедиции в сентябре 2020 года.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Плинфа из Абхазии стала экспонатом виртуальной выставки Института археологии Российской академии наук, рассказал корреспонденту Sputnik директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа.

Фрагмент тонкого обожженного кирпича с греческой надписью датируется V веком нашей эры. Он был найден в районе Очамчыры на месте греческого полиса Гиенос во время экспедиции в сентябре 2020 года.

"Была совместная экспедиция с Институтом археологии и востоковедения РАН. Плинфа – те же самые кирпичи, которые использовались во время кладки стен храма. Эта плинфа как раз-таки из раннесредневекового храма", – пояснил Джопуа.

Подобные плинфы находили и ранее во время раскопок на месте греческого полиса Гиенос. Но надпись на них сделана на арамейском – язык, на котором говорил Иисус Христос.

Виртуальная выставка археологических находок "Свидетели прошлого: искусство и ремесло в археологических находках" открылась на сайте Академии наук России 4 декабря.

Главные экспонаты виртуального музея – трехмерные цифровые модели археологических находок, собранных экспедициями Института за последние три года. Среди них – находки из раскопок в Москве, Великом Новгороде, Подмосковье, Туле, на Таманском полуострове, в Брянской, Орловской, Астраханской областях, на Дону, в Старой Рязани, Абхазии.

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