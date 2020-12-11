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Плинфа из Абхазии стала экспонатом выставки Российской академии наук

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201211/1031446105/Plinfa-iz-Abkhazii-stala-eksponatom-vystavki-Rossiyskoy-akademii-nauk.html

Фрагмент тонкого обожженного кирпича с греческой надписью датируется V веком нашей эры. Он был найден в районе Очамчыры на месте греческого полиса Гиенос во время экспедиции в сентябре 2020 года.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Плинфа из Абхазии стала экспонатом виртуальной выставки Института археологии Российской академии наук, рассказал корреспонденту Sputnik директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук
На арамейском и греческом: древние плиты с надписями обнаружили в Очамчыре

Фрагмент тонкого обожженного кирпича с греческой надписью датируется V веком нашей эры. Он был найден в районе Очамчыры на месте греческого полиса Гиенос во время экспедиции в сентябре 2020 года.

"Была совместная экспедиция с Институтом археологии и востоковедения РАН. Плинфа – те же самые кирпичи, которые использовались во время кладки стен храма. Эта плинфа как раз-таки из раннесредневекового храма", – пояснил Джопуа.

Подобные плинфы находили и ранее во время раскопок на месте греческого полиса Гиенос. Но надпись на них сделана на арамейском – язык, на котором говорил Иисус Христос.

Виртуальная выставка археологических находок "Свидетели прошлого: искусство и ремесло в археологических находках" открылась на сайте Академии наук России 4 декабря. 

Главные экспонаты виртуального музея – трехмерные цифровые модели археологических находок, собранных экспедициями Института за последние три года. Среди них – находки из раскопок в Москве, Великом Новгороде, Подмосковье, Туле, на Таманском полуострове, в Брянской, Орловской, Астраханской областях, на Дону, в Старой Рязани, Абхазии.

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