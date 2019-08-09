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Раскопки в окрестностях Очамчыры

Здесь говорили на арамейском: археолог определил язык на древней плите из Очамчыры

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Абхазские и российские ученые во время раскопок в окрестностях Очамчыры в начале августа обнаружили глиняную плиту с надписью на неизвестном языке.

СУХУМ, 9 авг – Sputnik. Надпись на глиняном кирпиче, найденном во время раскопок в окрестностях Очамчыры, сделана на арамейском языке, сказал в интервью радио Sputnik археолог, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков.

"Это язык, на котором говорил Иисус Христос, кроме того, это язык еще большей части Византии и язык Ирана и Закавказья. Надпись сделана на плинфе, то есть кирпиче, который использовался для постройки храма, там указаны первые семь букв арамейского алфавита. Дата этого кирпича – VI век нашей эры, до этого о надписях на арамейском языке не было известно, то есть отдельные буквы были найдены, но надписи не было", - добавила она.

Кирпич был сделан местным мастером, надпись он нанес на сырую глину, затем кирпич обожгли, подчеркнул Александр Скаков.

© Foto / Аркадий Джопуа
Плиту с надписью на неизвестном языке нашли во время раскопок в Очамчыре

"Надпись говорит о том, что в свое время здесь знали арамейский язык, о широких международных связях Абхазии в древний период. Это довольно важно, потому что это новое слово в науке. И, конечно, важно то, что мы не говорим что, надпись сделана на абхазском, потому что это не обосновано", -  сказал Скаков.

Надпись сделана своеобразным почерком, утверждает археолог.

"К примеру, арамейские надписи, найденные в Закавказье - Армении, Грузии, сделаны другим почерком", - отметил он.

Абхазские и российские ученые во время раскопок в окрестностях Очамчыры в начале августа обнаружили глиняный кирпич с надписью на неизвестном языке. 

Во время раскопок также были найдены фрагменты черепицы, местной и заграничной керамики, чернолаковой посуды, стекла и украшений.

Археологические раскопки проводятся совместно Институтом археологии и востоковедения РАН, Абхазским государственным музеем и Абхазским институтом гуманитарных исследований.

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Теги:
Очамчырский район, Очамчыра, Очамчыра, археология


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