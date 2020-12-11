"Дом Москвы" в Сухуме передал медизделия высокогорному селу Псху

В прошлом году "Дом Москвы" в Сухуме передал гуманитарную помощь Центральному военному госпиталю Министерства обороны Абхазии.

СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Сухуме передал медицинские изделия в распоряжение врачебной амбулатории села Псху Сухумского района, сообщает пресс-служба "Дома Москвы".

В медучреждение поступили механические кресла-коляски, телескопические костыли, ходунки, противопролежневые матрацы, автоматические измерители артериального давления и измерители концентрации глюкозы в крови.

Акция была осуществлена при содействии общественной организации "Союз граждан России".

Отмечается, что данный вид субсидии реализуется ежегодно. Так, в 2019 году "Дом Москвы" передал гуманитарную помощь Центральному военному госпиталю Министерства обороны Абхазии.

Псху – высокогорное село в Сухумском районе Абхазии, расположено на высоте 760 метров над уровнем моря, раньше жителям приходилось добираться туда самолетом.