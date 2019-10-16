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"Дом Москвы" передал медоборудование Центральному военному госпиталю Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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На закупку медицинского оборудования правительство столицы России выделило триста тысяч рублей.

СУХУМ, 16 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. В "Доме Москвы" в рамках благотворительной акции правительства столицы России состоялась передача медицинского оборудования Центральному военному госпиталю Министерства обороны Абхазии.

По словам гендиректора  "Дома Москвы" в Сухуме Зои Баутиной, переданное оборудование является весьма актуальным для больных. Госпиталь получил медицинские ходунки, костыли, матрацы для лежачих больных, а также приборы, позволяющие проверять артериальное давление и уровень глюкозы в крови.

"Мы очень рады, что смогли выполнить миссию правительства Москвы и передать госпиталю медоборудование", - заявила гендиректор "Дома Москвы" в Сухуме Зоя Баутина.

Главврач Центрального военного госпиталя Зураб Ачба, выразив огромную благодарность "Дому Москвы" отметил, что это не первая акция по безвозмездной передаче необходимых медицинских принадлежностей.

Дом Москвы
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Как вам известно, поселок Агудзера основан до Великой Отечественной войны, как город физиков, атомщиков, в основном население русскоязычное, много взрослого населения, у многих нет детей, то есть там живут люди, для которых это оборудование  будет востребованным" , - заявил Зураб  Ачба.

Центральный военный госпиталь – многопрофильное лечебное учреждение, оказывающее экстренную и специализированную плановую хирургическую и терапевтическую помощь не только военнослужащим Министерства обороны Абхазии, но и военнослужащим, а также членам их семей, подразделений Министерства обороны России и Погрануправления ФСБ России, дислоцирующимся на территории Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Передача медицинского оборудования центральному военному госпиталю Минобороны Абхазии

Кроме того, в госпитале оказывают медицинскую помощь ветеранам ВОВ 1941-1945 годов и ветеранам боевых действий и жителям Гулрыпшского района.

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