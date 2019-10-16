"Дом Москвы" передал медоборудование Центральному военному госпиталю Абхазии

СУХУМ, 16 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. В "Доме Москвы" в рамках благотворительной акции правительства столицы России состоялась передача медицинского оборудования Центральному военному госпиталю Министерства обороны Абхазии.

По словам гендиректора "Дома Москвы" в Сухуме Зои Баутиной, переданное оборудование является весьма актуальным для больных. Госпиталь получил медицинские ходунки, костыли, матрацы для лежачих больных, а также приборы, позволяющие проверять артериальное давление и уровень глюкозы в крови.

"Мы очень рады, что смогли выполнить миссию правительства Москвы и передать госпиталю медоборудование", - заявила гендиректор "Дома Москвы" в Сухуме Зоя Баутина.

Главврач Центрального военного госпиталя Зураб Ачба, выразив огромную благодарность "Дому Москвы" отметил, что это не первая акция по безвозмездной передаче необходимых медицинских принадлежностей.

"Как вам известно, поселок Агудзера основан до Великой Отечественной войны, как город физиков, атомщиков, в основном население русскоязычное, много взрослого населения, у многих нет детей, то есть там живут люди, для которых это оборудование будет востребованным" , - заявил Зураб Ачба.

Центральный военный госпиталь – многопрофильное лечебное учреждение, оказывающее экстренную и специализированную плановую хирургическую и терапевтическую помощь не только военнослужащим Министерства обороны Абхазии, но и военнослужащим, а также членам их семей, подразделений Министерства обороны России и Погрануправления ФСБ России, дислоцирующимся на территории Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Передача медицинского оборудования центральному военному госпиталю Минобороны Абхазии

Кроме того, в госпитале оказывают медицинскую помощь ветеранам ВОВ 1941-1945 годов и ветеранам боевых действий и жителям Гулрыпшского района.

Читайте также: