Отключения света в столице Абхазии могут прекратиться с полудня 13 декабря

Пожар на подстанции Сухум-1, в результате которого оказались обесточены несколько районов столицы, произошел 5 декабря.

СУХУМ, 12 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Локальные ограничения электричества сохранятся в некоторых районах Сухума, возможно, до полудня воскресенья 13 декабря, сообщили Sputnik в пресс-службе "Черноморэнерго".

Ранее стало известно о том, что на подстанции Сухум-1 полностью введены в строй все трансформаторные мощности.

"В некоторых районах <сегодня> будут оставаться ограничения, только потому что идет переход с временной на постоянную схему подачи электроэнергии. Эти ограничения, возможно, продлятся до завтрашнего полудня и веера больше не будет", - отметили в ведомстве.

Эту информацию на радио Sputnik подтвердил и директор по оперативно-технологическому управлению "Черноморэнерго" Руслан Кварчия.

"Последствия аварии, которая произошла 5 декабря, ликвидированы, вся трансформаторная мощность подстанции включена. С завтрашнего дня СУЭС начнет вводить новые линии, подключать и распределять эту мощность, т.е. будут стараться вводить старую схему, что была до аварии и ограничения снимать", - сказал он.

Пожар на подстанции Сухум-1 произошел 5 декабря. В течение нескольких дней без электричества остались несколько районов Сухума.

В среду 9 декабря стало известно о введении для части Сухума нового графика отключений электроэнергии из-за проведения ремонтно-восстановительных работ на подстанции "Сухум-1".

Новый график отключения электроэнергии по два часа через каждые два часа распространился на жителей большей части центра Сухума, района Маяка и населенных пунктов от района "Колос" до Красного моста.

С 11 декабря абхазская энергосистема начала получать электроэнергию из Российской Федерации.