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Абхазия начала получать переток электроэнергии из России с 11 декабря

© Sputnik / Александр Вильф
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (265)
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Sputnik Абхазия
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Переток электроэнергии из России организован на фоне растущего дефицита в связи с падением уровня воды в Джварском водохранилище.

СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Абхазская энергосистема начинает получать электроэнергию из Российской Федерации с пятницы 11 декабря, сообщает пресс-служба Министерства экономики республики.

Отмечается, что абхазской стороной и уполномоченными федеральными органами исполнительной власти России проведены все необходимые согласования по объемам и срокам осуществления поставок электроэнергии.

При этом, энергоснабжение Сухума будет полностью восстановлено после завершения ремонтных работ на подстанции "Сухум 1".

Ранее в эфире Абхазского телевидения начальник диспетчерской службы "Черноморэнерго" Гурам Джаджая отметил, что если переток электричества из России не будет осуществлен до того, как уровень воды в Джварском водохранилище упадет до 420 метров, то придется брать переток по всем трем воздушным линиям - 500, 220 и 110 киловольт.

Пресс-служба ведомства напомнила, что на постоянной основе продолжатся мероприятия по недопущению несанкционированного потребления электроэнергии потребителями, осуществляющими деятельность по добыче криптовалют.

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (265)

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