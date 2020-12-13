Энергоснабжение Сухума будет полностью восстановлено к вечеру 13 декабря

Пожар на подстанции Сухум-1, в результате которого оказались обесточены несколько районов столицы, произошел 5 декабря. По оценке энергетиков, это самая крупная энергоавария за послевоенные годы.

СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Подстанция Сухум-1 запущена, полное энергоснабжение столицы будет восстановлено к вечеру 13 декабря, рассказал Sputnik начальник Сухумского управления электросетями Тимур Джинджолия.

"Полное энергоснабжение в Сухуме пока не восстановлено, но Сухум-1 запущен полностью, сейчас идет переподключение и распределение нагрузок. Думаю, ближе к вечеру работы закончатся, и мы выйдем на норму", - сказал он.

По его словам, отключений света в Сухуме больше не будет, если не вырастут нагрузки, если же это произойдет, придется вновь вводить веерный график отключений.

Пожар на подстанции Сухум-1 произошел 5 декабря. Из-за аварии без света остались центральная и западная части Сухума, а также село Яштуха. На ликвидацию последствий аварии были брошены все силы "РУП" Черноморэнерго.

Накануне, в субботу 12 декабря на подстанции Сухум-1 в строй были введены все трансформаторные мощности.