МВД отключило почти 7000 единиц оборудования по добыче криптовалют за неделю

Деятельность по добыче криптовалют запрещена в Абхазии до 1 июня 2021 года, также действует запрет на ввоз оборудования для майнинга криптовалют на территорию республики.

СУХУМ, 13 дек - Sputnik. За прошедшую неделю от энергосистемы Абхазии отключено почти 7000 единиц устройств для добычи криптовалют, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

"Во исполнение постановления правительства "О мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют" сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции при силовой поддержке СОБР МВД совместно с представителями районных учреждений Энергосбыта за неделю отключили и опломбировали энергоисточники 19-ти майнинговых ферм, с устройствами для добычи криптовалют в количестве 6981 единицы", - говорится в сообщении.

В МВД отмечают, что чаще всего майнинг-фермы размещаются в частном секторе удаленных районов – в заброшенных домах, непригодных для жилья помещениях, которые переоборудованы в охраняемые территории, или же просто в перевозных трейлерах. Более крупные установки размещены на недействующих длительное время промышленных объектах и в хозпомещениях коммерческих предприятий.

Часть предприимчивых владельцев майнинг-ферм оборудовали свои источники бизнеса автономными трансформаторами, но есть и те, кто подключались напрямую к энергосетям общественного пользования, подчеркивают правоохранители. Все эти объекты сотрудники милиции отключили, в ряде случаев отрезав несущие кабели от энергосистемы.

При отключении действующих установок, а так же объектов, ранее осуществлявших деятельность по добыче криптовалют, составляются соответствующие акты, и в дальнейшем проводится контроль.

МВД Абхазии и РУП "Черноморэнерго" проводят ежедневный мониторинг деятельности объектов по добыче криптовалют на территории республики.

Деятельность по добыче криптовалют запрещена в Абхазии до 1 июня 2021 года из-за перегруза на энергосетях, также действует запрет на ввоз оборудования для майнинга криптовалют на территорию республики.