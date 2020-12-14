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Лесные пожары разгорелись в Гагрском и Гудаутском районах

© Foto / МЧС Абхазии
В Абхазии
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Общая площадь возгорания в лесах Гагрского и Гудаутского районов составляет около 45 гектаров.

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. В Гагрском районе горит, по предварительным оценкам, около 30 гектаров леса, в Гудаутском районе площадь возгорания составляет около 15 гектаров, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Вечером 13 декабря сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании в лесу в селе Псахара Гагрского района.

На место выехали два пожарных расчета, которым удалось предотвратить распространение огня на близлежащие дома. Однако из-за отсутствия подъезда спецтехники к очагу возгорания огонь распространился в горной местности. 

© Foto / МЧС Абхазии
Лесные пожары в Гагрском и Гудаутском районах

 

О пожаре в районе села Отхара Гудаутского района стало известно 12 декабря. Спасатели МЧС не смогли приступить к тушению пожара из-за труднодоступности очага возгорания.

Отмечается, что сотрудниками МЧС ведется круглосуточный мониторинг для недопущения распространения огня на населенный пункт.

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