География обслуживания карт АПРА “World” увеличилась в 2020 году

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Карты АПРА "World" обслуживаются в платежных инфраструктурах, интегрированных с платежной системой "МИР", в частности, в Российской Федерации, Республике Беларусь, Республике Узбекистан и Республике Армения, сообщается на сайте Банка Абхазии.
Для расширения географии обслуживания карт АПРА "World" были проведены опытно - промышленные эксплуатации кроссистемных операций (далее ОПЭ КО).
Отмечается, что в ближайшее время карты АПРА станут доступны для использования в Республике Киргизия и Республике Таджикистан.
По данным Нацбанка, держатели карт АПРА "World" в 2020 году совершили операции в 144 городах России, в том числе в Санкт-Петербурге, Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Астрахани, Пензе, Екатеринбурге, Омске, Перми, Сургуте, а также за пределами России - в Ереване, Минске и Ташкенте.
Самыми популярными направлениями для держателей карт стали Сочи и Москва, а самым удаленным городом, где использовались карты АПРА, оказался Владивосток.
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