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Макет новой карты Апра

География обслуживания карт АПРА “World” увеличилась в 2020 году

© Foto / Нацбанк Абхазии
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201214/1031460660/Georgafiya-obsluzhivaniya-kart-APRA-World-uvelichilas-v-2020-godu.html

В июне 2019 года абхазская платежная система "АПРА" начала обслуживать банковские карты российской платежной системы "Мир", с октября картой "АПРА" можно расплачиваться в России, а также в любой точке, в которой обслуживаются карты "Мир".

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Карты АПРА "World" обслуживаются в платежных инфраструктурах, интегрированных с платежной системой "МИР", в частности, в Российской Федерации, Республике Беларусь, Республике Узбекистан и Республике Армения, сообщается на сайте Банка Абхазии.

Для расширения географии обслуживания карт АПРА "World" были проведены опытно - промышленные эксплуатации кроссистемных операций (далее ОПЭ КО).

Отмечается, что в ближайшее время карты АПРА станут доступны для использования в Республике Киргизия и Республике Таджикистан.

По данным Нацбанка, держатели карт АПРА "World" в 2020 году совершили операции в 144 городах России, в том числе в Санкт-Петербурге, Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Астрахани, Пензе, Екатеринбурге, Омске, Перми, Сургуте, а также за пределами России - в Ереване, Минске и Ташкенте.

Самыми популярными направлениями для держателей карт стали Сочи и Москва, а самым удаленным городом, где использовались карты АПРА, оказался Владивосток.

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