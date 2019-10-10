Территория "Мира" и "АПРА": новые возможности платежных систем России и Абхазии

Платежная система "АПРА" была создана в Абхазии в 2012 году, с тех пор держателями карт системы являются около 100 тысяч граждан республики. Существует несколько видов карт "АПРА".
Карта "АПРА Classic" – для хранения денег, оплаты товаров и услуг, также может служить как дебетовая.
"АПРА Social" служит для работников бюджетных организации.
С 1 октября 2019 года картой "АПРА" можно расплачиваться в России, Армении, Турции и Южной Осетии. Это стало возможным благодаря интеграции платежных систем "АПРА" и "МИР" в июле 2018 года. Для того чтобы использовать карту "АПРА" за рубежом, необходимо заменить ее на карту "АПРА World". Услуга доступна в банках Абхазии с 1 октября.
Держатели карты "МИР" также могут снимать наличные с карты и оплачивать товары и услуги по безналичному расчету в Абхазии с июня 2019 года. С тех пор в республике были совершены денежные операции на 300 миллионов рублей. Оплачивать покупки и услуги за рубежом могут лишь держатели кобейджинговой карты "МИР".
При снятии наличных с карты "АПРА" за рубежом процент зависит от самого банка, но не должен превышать 2%, при снятии денег с карты "МИР" минимальная процентная ставка 0,5%.
Читайте также:
- Где "Мир", там и "АПРА": абхазскую платежную систему интегрировали с российской
-
Барателиа об использовании карт "АПРА" за рубежом: банкам выгодно, гражданам – удобно
-
Легко и просто: как получить кредит по карте "АПРА"