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Территория "Мира" и "АПРА": новые возможности платежных систем России и Абхазии

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Карты Мир и АПРА
© Sputnik Леон Гуния

Договор о взаимодействии платежных систем "АПРА" и "Мир" был подписан в июле 2018 года. С июня 2019 года карты "Мир" обслуживаются в Абхазии, а с октября картой "АПРА" можно будет расплачиваться в России и не только.

Платежная система "АПРА" была создана в Абхазии в 2012 году, с тех пор держателями карт системы являются около 100 тысяч граждан республики. Существует несколько видов карт "АПРА".

Карта "АПРА Classic" – для хранения денег, оплаты товаров и услуг, также может служить как дебетовая.

"АПРА Social" служит для работников бюджетных организации.

С 1 октября 2019 года картой "АПРА" можно расплачиваться в России, Армении, Турции и Южной Осетии. Это стало возможным благодаря интеграции платежных систем "АПРА" и "МИР" в июле 2018 года.  Для того чтобы использовать карту "АПРА" за рубежом, необходимо заменить ее на карту "АПРА World". Услуга доступна в банках Абхазии с 1 октября.

Держатели карты "МИР" также могут снимать наличные с карты и оплачивать товары и услуги по безналичному расчету в Абхазии с июня 2019 года. С тех пор в республике были совершены денежные операции на 300 миллионов рублей. Оплачивать покупки и услуги за рубежом могут лишь держатели кобейджинговой карты "МИР".

При снятии наличных с карты "АПРА" за рубежом процент зависит от самого банка, но не должен превышать 2%, при снятии денег с карты "МИР" минимальная процентная ставка 0,5%.

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