Контракт расторгнуть: чем закончился суд между экс-главой "Курорта Пицунда" и Минтуризма

Бывший руководитель объединения пансионатов "Курорт Пицунда" Нодар Шакрыл в октябре 2020 года подал в суд, оспаривая решение Министерства туризма Абхазии об его увольнении с занимаемой должности.

СУХУМ, 10 дек – Sputnik, Бадри Есиава. На судебном заседании по рассмотрению иска бывшего руководителя "Курорта Пицунда" Нодара Шакрыл о незаконном увольнении, Министерство туризма Абхазии заявило об аннулировании приказа об увольнении Шакрыл и восстановлении его в должности.

В августе 2020 года по решению руководства Минтуризма Абхазии Нодар Шакрыл был освобожден от должности директора объединения пансионатов "Курорт Пицунда". На этот пост был назначен Фрикан Гунба.

Это вызвало недовольство у части работников предприятия - группа сотрудников собралась у административного здания. Однако после приезда представителей Минтуризма ситуацию удалось взять под контроль. Фрикана Гунба представили коллективу.

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В октябре 2020 года Шакрыл подал в суд на Минтуризма и требовал пересмотреть решение ведомства об его увольнении.

Глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба во время пресс-конференции на Абхазском телевидении 28 октября заявил, что решение о смене руководства курорта было принято на законных основаниях.

Дело рассматривалось в Сухумском городском суде 25 ноября. Как рассказал корреспонденту Sputnik Шакрыл, в ходе судебного заседания ответчики, Минтуризма, заявили, что отозвали приказ об его увольнении и приняли решение о восстановлении в должности, но следующим решением ведомства было расторжение с ним контракта.

"Их адвокат (Министерства туризма-прим.) в суде объяснил всю ситуацию, что Минтуризма отозвало приказ о моем увольнении и издало приказ о моем восстановлении. В тот же день на суде меня уведомили о том, что они расторгают со мной контракт через месяц, 27 декабря, и очередным приказом запретили мне выходить на работу по каким-то надуманным причинам", - отметил он.

Шакрыл добавил, что он обратился в Генпрокуратуру Абхазии с просьбой проверить законность решений Министерства туризма, а также планирует обратиться в Парламент республики, чтобы депутаты дали оценку этому делу.

10 декабря объединенная оппозиция Абхазии - общественная организация АРУАА, политическая партия "Форум народного единства Абхазии", политическая партия "Апсны, организация "Абхазское народное движение", - заявила, что считает "действия органов исполнительной власти в отношение Нодара Шакрыл, героя Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, инвалида 2 группы, ветерана национально-освободительного движения, надуманными и политически мотивированными". Также они считают, что смена руководства Курорта прошла с нарушением законных процедур, а именно, приказ об увольнении был составлен на основе недействительного акта проверки Министерства туризма РА о финансово-хозяйственной деятельности РУП "ОПК Пицунда".

Как сообщили подписанты заявления, они обратились в Генеральную Прокуратуру и Парламент республики с запросом о рассмотрении противоправной и несовместимой с интересами государства деятельности Министерства туризма в отношение Шакрыл.

Днем 14 декабря Минтуризма сделало ответное заявление, в котором говорится, что данный акт проверки недействительным никто не признавал, соответственно эта информация является несоответствующей действительности.

"В заявлении (объединенной оппозиции - прим.) также указано, что Нодар Шакрыл подал иск на Министерство туризма Республики Абхазия и выиграл его. Для сведения уважаемых подписантов данного заявления сообщаем, что Шакрыл действительно подал иск, но он ничего не выиграл", - пишет Минтуризма.

Согласно информации ведомства, производство по рассматриваемому делу Шакрыл было прекращено, поскольку он был восстановлен в должности до судебного заседания по инициативе работодателя.

"К сведению коллективного заявления оппозиции: суд не выносил никакого решения, а наоборот, вынес определение о прекращении производства по причине отсутствия предмета для спора. Краткая дословная цитата из документа: "Исходя из изложенного, суд считает, что на момент рассмотрения обозначенного ходатайства, отсутствует предмет спора по рассматриваемому исковому заявлению, и оно подлежит прекращению", - выразило свою позицию по вопросу Минтуризма.

В письме ведомство также обозначило основания для отстранения от должности Шакрыл. Так, по данным Минтуризма, "Шакрыл в 2020 допустил хищение (либо незаконное его отчуждение) служебного автомобиля "Тойота Камри", при том отмечается, что есть акт комиссии об отсутствии автомобиля с января 2016 года".

Также руководство ведомства обвиняет Шакрыл в том, что он нанес ущерб имуществу РУП "ОПК "Пицунда" в размере 13 110 086 рублей. Объясняется это тем, что "ОПК "Пицунда" под руководством Шакрыл выступило поручителем по кредитному договору между КБ "Амра-банк" и неким ИП Маргания Г.М.

"По причине невыполнения ИП Маргания Г.М. своих обязательств по кредитному договору, КБ "Амра-банк" списал со счета РУП "ОПК "Пицунда" вышеуказанную сумму. Данный факт установлен соответствующими банковскими документами и решением суда. По нашему заявлению Генеральная прокуратура РА проводит соответствующую проверку", - заявили в Минтуризма.

Еще одна претензия ведомства к Шакрыл связана с тем, что "Курорт Пицунда" под его руководством с апреля 2016 года по октябрь 2020 года оплатил за услуги интернет 55 миллионов 146 тысяч 736 рублей. Соответствующие документы, согласно заявлению ведомства, есть, но по данным сторонних компаний по оказанию аналогичных услуг, эта сумма должна быть ниже приблизительно на 13 миллионов рублей в год. Также Минтуризма обвинила Шакрыл в грубом нарушении правил пожарной безопасности.

В Минтуризма также обратили внимание на большие траты, которые были сделаны в 2015 году, чтобы отремонтировать номерной фонд в некоторых корпусах курорта.

"С сожалением констатируем, что на данный момент точную сумму мы не можем указать, так как предыдущий бухгалтер обрезала базу за три года (2015-2017 годы). Речь идет не об одной сотне миллионов рублей, 20 миллионов из которых ОПК "Пицунда" выплачивает по сей день. Соразмерность затрат на выполненный ремонт должна определить квалифицированная строительная экспертиза", - уточняется в сообщении ведомства.

Как отметили в Министерстве, проверка деятельности Нодара Шакрыл на посту руководителя "ОПК Пицунда" не завершена.