Дистанция раздора: как работают методы онлайн обучения в Абхазии

Уже два месяца школьники Абхазии находятся на дистанционном обучении. Школьные парты и доску им заменили смартфоны, а голос учителя слышен лишь через динамики гаджетов.

Sputnik пообщался с родителями школьников и узнал, как на самом деле работают методы дистанционного образования, и как к ним относятся школьники.

Согласно указу министра просвещения Абхазии Инала Габлия, обучение вне школы должно проводиться по трем формам: прямой эфир с последующей записью, заранее записанные видеоуроки и заочная система.

Родители школьников к дистанционке относятся по-разному, но в один голос заявляют – виртуальному обучению никак не заменить реального.

Асмат Цвижба, Sputnik

Понять и простить

На прошлой неделе группа представителей родительских комитетов школ Абхазии заявила о том, что государство нарушает права детей на обучение. Активисты, обращаясь к президенту, потребовали вернуть детей в школы и даже намерены создать свою организацию "Общенациональный родительский комитет".

Отец третьеклассника одной из сухумских школ Беслан считает неприемлемыми намерения родителей вернуть детей в школы. По его мнению, никакие меры предосторожности не способны полностью гарантировать безопасность. По словам Беслана, онлайн образование не сможет заменить традиционного, но необходимо поддерживать любые попытки организовать обучение в сложившейся ситуации.

© Sputnik / Томас Тхайцук Родители из движения - "Вернем детям школу"

Учительница сына Беслана присылает задание своим ученикам через мессенджеры ежедневно. Выполненные задания родители записывают на видео и отправляют на проверку.

"Понятно, что не все родители могут обеспечить детей необходимыми гаджетами, интернетом, но, к счастью, такая возможность у нас есть и глупо было бы ей не воспользоваться", - считает мужчина.

У Алисы трое детей, все школьницы. По ее словам, в основном все учителя присылают задания по Whatsapp.

"Старшая дочка сидит, выполняет их. Но контролировать ее сложно. Если раньше она сидела и сама делала домашние задания, то сейчас я должна напомнить, заставить сделать уроки. Кроме того, я долго уговариваю ее позвонить учительнице и спросить, если ей что-то непонятно. Ей стыдно, но другого выхода нет", - объясняет она.

Видеоуроки в классе проходят только по истории, уточнила девушка.

"Пока что был только один урок, не все смогли подключиться сразу, хотя учитель заранее предупредил и все скинул. У некоторых не было света, в конце урока подключилось больше, почти все. Она их прогнала по старой теме, дети отвечали", - рассказала она.

В некоторых школах учителя присылают задания сразу на несколько недель, но темы родители должны объяснить детям самостоятельно.

"Не у всех получается объяснить так, как это сделал бы учитель, но имеем то, что имеем. Лучше чем ничего. Устные задания записываем на камеру и отправляем видео учителю, письменные задания фотографируем и также отправляем. Все это очень неудобно, дети комплексуют, особенно когда снимаем видео", - рассказала мама двоих школьников Нария.

Каждый день задания на Whatsapp присылает учительница первого класса, рассказывает девушка. По ее словам, каждая новая тема записывается на видео, письменные задания тщательно объясняются – каждый элемент новой буквы или цифры выводится отдельно.

"Мы, родители, конечно, благодарны учителям, что они в меру своей возможности работают с детьми, но это образованием не назовешь. У родителей порой нет времени так основательно сидеть и заниматься детьми, особенно младшего школьного возраста. Многие родители работают, и не у всех есть подход к обучению", - добавила она.

Сложно не только родителям. Когда у ребенка нет прямого контакта с учителем, когда не нужно каждый день ходить в школу – ответственности становится гораздо меньше, считает Натия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Родители из движения - "Вернем детям школу"

"Приходится объяснять, что эта мера временная, что нельзя упускать время, так как это скажется на дальнейшей учебе. Но это же дети, им все это сложно принять. Тем более, у нас нет четкого распорядка, когда с каким учителем связываемся. У них тоже много классов, не успевают по расписанию, часто откладываются уроки. Некоторые учителя просто задают темы и говорят, когда учеба восстановится, все будем проверять", - добавила мама.

Никакого эффекта

Но не все относятся к дистанционному образованию с пониманием. По словам мамы первоклассника Инессы, их учительница вовсе не старается приспособиться к новым методам обучения.

"Да, я понимаю, что женщина в возрасте и ей сложно обучаться новым технологиям. Но в наше время это необходимо. Неужели, лучше оставить детей без базовых знаний? В таком случае, нам приходится отправлять детей на дополнительные занятия, а это дополнительные траты", - добавила она.

Мама двоих школьников Марина согласна с тем, что дистанционное образование невозможно применить в абхазских школах. По ее словам, чтобы дети хоть как-то восполнили пробел, необходимо вести онлайн-уроки ежедневно, а у преподавателей это не получается.

"Я не знаю, в чем дело. Возможно, не хватает какой-то системности. Может, не удается собрать всех вместе или сложно объяснять и проверять в таком формате. Словом, причин, наверное, много, но итог один – нужно возвращаться в школы и продолжать обучение в привычном режиме, пока дети не отвыкли учиться в целом", - считает она.

Женщина добавила, что уже сейчас можно проводить занятия очно хотя бы для учеников первых и одиннадцатых классов. Занятия могут проводиться в несколько смен и по группам, считает Инесса.