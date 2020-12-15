Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 декабря

На территории Черноморского побережья Абхазии средняя дневная температура не поднимется выше +14°С.

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. В среду 16 декабря в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от+3°С до +8°С, днем от +9°С до +14°С.

Температура морской воды +14°С.

Волнение морской воды слабое и значительное, 3-4 балла.

Влажность воздуха – 70-90 процентов.