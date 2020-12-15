Прогноз погоды в Абхазии на среду 16 декабря

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. В среду 16 декабря в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.
Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от+3°С до +8°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 3-4 балла.
Влажность воздуха – 70-90 процентов.