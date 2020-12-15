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В Абхазии зафиксировано 140 новых случаев коронавируса за сутки

© Sputnik / Александр Кряжев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1037)
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Sputnik Абхазия
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Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Абхазии на сегодняшний день составляет 7409 человек. 100 летальных случаев. Выздоровели 5387 человек.

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 140 человек из 595 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 108 человек, у 95 диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 29 человек, состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с коронавирусной инфекцией: состояние здоровья двух пациентов тяжелое. В Очамчырской ЦРБ - 26 пациентов, в Гагрской - 31.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находятся 52 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии четыре человека.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1037)

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