Лесные пожары в Гагрском и Гудаутском районах потушены

Общая площадь возгорания в лесах Гагрского и Гудаутского районов составила около 45 гектаров.

СУХУМ, 16 дек – Sputnik. Пожары в лесах Гудаутского и Гагрского районов потушены, об этом корреспонденту Sputnik рассказал начальник Центра управления силами МЧС Абхазии Батал Барчан.

"Пожаров в Гудаутском и Гагрском районах больше нет, нет очагов. Потушены они благодаря спасателям МЧС и благодаря тому, что пошел дождь", - сказал он.

О лесном пожаре в Гудаутском районе стало известно 12 декабря, общая площадь возгорания составила около 15 гектаров. На подмогу были отправлены пожарные отряды из Сухума и Агудзеры. В Гудаутском районе пожары продолжались четыре дня, основные очаги возгорания были в селе Хуап.

Вечером 13 декабря стало известно и о возгорании в лесной части села Псахара Гагрского района, где площадь пожара составила около 30 гектаров. Из-за отсутствия подъезда спецтехники к очагу возгорания огонь распространился в горной местности.