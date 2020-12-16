В МИДе Абхазии рассказали об итогах 51-го раунда Женевских дискуссий

51-й раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье прошел 11 декабря. Стороны обсудили пандемию коронавируса, незаконное пересечение госграницы Абхазии, ограничение жителей республики в перемещении и лишение свободы задержанного Ираклия Бебуа.

О том, почему задержание Бебуа было законным, скольких нарушителей границы задержали в Абхазии и почему Грузия не хочет подписывать соглашение о неприменении силы в отношении Абхазии и Южной Осетии, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Почти год Женевские дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье не проходили по объективным причинам. Одна из них – пандемия коронавируса. Однако обсуждения с участниками дискуссий, как рассказал заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба, шли в режиме онлайн.

После долгого перерыва в режиме оффлайн 10 и 11 декабря в Женеве все же состоялись очередные дискуссии.

Абхазская сторона, как отметил Ираклий Тужба, рассказала о ситуации с коронавирусом в республике, какие меры были приняты в борьбе с заболеванием и как сегодня лечат инфицированных.

"Рассказали о том, что у нас действует Гудаутская районная больница (главный ковидный центр страны – прим.), которая обеспечивает всем необходимым пациентов, по запросу абхазской стороны в городе Сухум действует российский военный госпиталь, на базе районных больниц были открыты дополнительные отделения, в которых проходит лечение пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Мы поблагодарили наших российских коллег за оказываемую помощь со стороны Российской Федерации в этой области, была также отмечена роль международных организаций", – рассказал Ираклий Тужба.

По его словам, ситуацию с коронавирусной инфекцией в Абхазии участники дискуссий, в том числе и грузинские оппоненты оценили, как стабильную.

И тем не менее, в этот период участились факты незаконного пересечения грузино-абхазской границы. Об этом абхазская делегация заявила на дискуссиях в Женеве.

Участник дискуссий Лаша Авидзба отметил, что было задержано более четырех тысяч человек. По его словам, грузинская сторона настаивает на том, что в Абхазии происходит незаконное задержание лиц, пересекающих "административную линию".

"Мы в свою очередь заявляем, что это государственная граница. Есть около четырех тысяч задержаний, из них около 16 человек подверглись административному наказанию", – отметил Авидзба и добавил, что административное наказание – добрый жест со стороны Абхазии, во многих странах за подобные преступления несут уголовную ответственность.

Неадекватная реакция

На Женевских дискуссиях грузинская сторона подняла нашумевшую тему, связанную с задержанием Ираклия Бебуа, который 30 сентября 2020 года пытался поджечь полотно, символизирующее цвета государственного флага Абхазии. Житель Галского района был осужден на девять лет лишения свободы. По словам замминистра иностранных дел республики, это вызвало возмущение со стороны Грузии, которая считает незаконным лишение свободы Бебуа.

"Это вызвало не очень адекватную реакцию со стороны наших грузинских оппонентов. В своем выступлении мы обратились с резонным вопросом, почему у грузинских властей сложилось неправильное восприятие ситуации, и почему они решили, что граждане Грузии могут совершать на территории другой страны преступления и при этом не нести никакой ответственности. Но, к сожалению, мы не услышали никакого вразумительного ответа на этот вопрос. Хочу отметить, что в практику грузинских оппонентов введена норма, когда они стараются не отвечать на не удобные для них вопросы", – подчеркнул Тужба.

Абхазская сторона отметила, что в аналогичных ситуациях руководство Грузии никогда не идет на сотрудничество с Абхазией. В пример привели похищение руководители администрации одного из селений Галского района, Давида Сигуа, который был похищен в 2007 году и незаконно вывезен в Грузию. Тужба обратил внимание на то, что Абхазия неоднократно обращалась в том числе и на Женевских дискуссиях с просьбой предоставить хоть какую-то информацию о нем, но реакции со стороны Грузии не последовало.

"Аналогичные реакции были с так называемым инцидентом Отхозория, который произошел несколько лет назад. Мы также обращались к грузинской стороне с просьбой предоставить материалы по делу, так как инцидент произошел на грузинской стороне. Но этого не было сделано. В результате чего дело с нашей стороны было прекращено. К сожалению, грузинская сторона отказывается идти на сотрудничество, в том числе в подобного рода вопросах", – сказал замминистра иностранных дел.

На Женевских дискуссиях делегация из Абхазии обратили внимание и на непрекращающийся процесс наращивания военного потенциала Грузии. По словам Ираклия Тужба, МИД Абхазии пытается обратить на это внимание всех участников переговорного процесса. По мнению абхазской стороны, эта проблема может вызвать "очередной виток напряженности в регионе".

"Мы обратили внимание, что все процессы, связанные с милитаризацией Грузии, поддержкой со стороны США и других партнеров НАТО, были характерны также для событий, которые предшествовали событиям в Южной Осетии в 2008 году", – напомнил Тужба.

Замминистра иностранных дел Абхазии подчеркнул, что между Абхазией и Грузией нет никаких документов, которые обеспечивали бы безопасность в регионе. Делегация из Абхазии в свою очередь заявляет о необходимости подписания документа о неприменении силы.

"Наша позиция заключается в том, что Грузия, неоднократно являлась агрессором, должна взять на себя обязательства о неприменении силы в отношении Абхазии и Южной Осетии. Пока речь не идет о подписании полноценного документа, речь идет об устном заявлении. Но Грузия не идет и на этот шаг. Поэтому мы топчемся на месте по вине грузинских делегатов. Все участники дискуссий, кроме грузинской стороны, готовы подтвердить устное заявление о неприменении силы", – отметил Тужба.

Он добавил, что Грузия со своей стороны ничего не предлагает, ее устраивает это "тупиковое положение", и тем самым закрывает возможность для Абхазии и Южной Осетии выступать на других международных площадках.

"Представители Грузии ездят и навязывают на этих площадках свою однобокую позицию. К сожалению, мы возразить им на этих площадках не можем. И в мире создается такое однобокое впечатление относительно конфликтов в Абхазии и Южной Осетии и относительно последствий этих конфликтов. И в результате этого зачастую представители международного сообщества делают крайне ангажированные заявления и выпускают документы, которые не соответствуют реальности в этих регионах. Мы обращаем на это внимание во время дискуссий. Но, к сожалению, мы не можем напрямую об этом им сказать", – заявил замминистра иностранных дел Абхазии.

Он также отметил, что грузинская сторона пытается отрицать существование грузино-абхазского конфликта и настаивает на том, что это исключительно грузино-российский конфликт.

Вопрос перемещения

На 51-м раунде Женевских дискуссий подняли и вопрос свободного перемещения граждан Абхазии, которые с абхазскими паспортами не могут выезжать на территорию иностранного государства, кроме России и других стран признавших независимость республики.

"Есть немалый процент граждан Абхазии, не обладающих гражданством Российской Федерации и лишенных возможности куда-либо перемещаться. Мы это доводим до американской делегации, до Евросоюза, до всех присутствующих. Приводим неоднократные примеры. Один из них – Северный Кипр. Людям, имеющим национальные паспорта, определенные страны ставят свои метки для пересечения границы. Но, к большому сожалению, на подобные аргументы мы не видим никакой реакции", – заявил Лаша Авидзба.

Депутат Астамур Логуа, который также участвовал в дискуссиях, предложил делегатам посвятить отдельный раунд только вопросу свободного перемещения граждан Абхазии.