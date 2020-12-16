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Экс-мэр Сухума Адгур Харазия задержан по подозрению в совершении стрельбы в человека

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201216/1031473796/Eks-mer-Sukhuma-Adgur-Kharaziya-zaderzhan-po-podozreniyu-v-sovereshenii-strelby-v-cheloveka.html

Расследованием уголовного дела по данному факту занимается следственный отдел УВД по городу Сухум.

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. По подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и частью 1 статьи 217 (незаконный оборот оружия) Уголовного кодекса Абхазии, в Сухуме задержан экс-мэр столицы Адгур Харазия, сообщает МВД.

© Sputnik / Илья Питалев
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В понедельник 14 декабря житель Сухума Шакрыл А. С. получил огнестрельные сквозные ранения в области стоп и был доставлен в Республиканскую больницу. Преступление произошло по улице Акиртава в Сухуме. Как уточняют в ведомстве, стрелявший был вооружен незаконно приобретенным, хранимым и носимым огнестрельным оружием, подошел к припаркованному автомобилю "Nissan Patrol" под управлением Шакрыла и совершил несколько выстрелов в него.

Расследованием уголовного дела, возбужденного по данному факту по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 и частью 1 статьи 217 УК Абхазии, занимается следственный отдел УВД по городу Сухум.

Адгур Харазия с 2002 по 2003 годы занимал пост министра сельского хозяйства.

Был депутатом, вице-спикером Народного Собрания Абхазии.

В октябре 2014 года был назначен главой администрации Сухума. В октябре 2019 года Харазия ушел в отставку.

 


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