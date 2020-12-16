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В Абхазии выявили 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

© Sputnik / Евгений Биятов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1040)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201216/1031474769/V-Abkhazii-vyyavili-95-novykh-sluchaev-zarazheniya-koronavirusnoy-infektsiey.html

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 7504 . Выздоровели 5545 человек, 100 человек скончались.

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии сделали 421 человеку, диагноз COVID-19 подтвержден у 95 из них, сообщает Оперштаб.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 112 человек, у 98 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 23 пациента.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, лечение проходят 52 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии пять человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1040)

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