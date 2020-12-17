Запрет на ловлю рыбы в Рицинском национальном парке продлен на неделю

СУХУМ, 17 дек - Sputnik. Из-за теплой погоды рыба еще не вся вышла из рек, нерест продолжается, в связи с этим запрет на рыбалку на территории Рицинского национального реликтового парка продлен до конца текущей недели, рассказал радио Sputnik главный лесничий парка Тенгиз Джергения.

Ранее, запрет на рыбалку в РНРП, как и в прошлом году, был объявлен до 10 декабря.

"Любители рыбалки с пониманием относятся к нашему решению. Были те, кто приезжал после 10 декабря, не зная о продлении запрета, со снаряжением. Но мы их предупреждали при въезде в парк, никаких недопониманий не возникло. В целом за время нереста нарушений мы не выявили", – сказал он.

Патрулирование проводится каждый день, контроль строгий, добавил Джергения.

Оценивая в общем ситуацию с рыбой, главный лесничий заметил, что, если в прошлом году было 26 "ям", в которых лосось нерестилась, то в этом – всего 15 – от КПП до 29-го километра. Сокращение рыбы он связывает с тем, что в море рыбу ловят сетями, электроудочками, когда она начинает заходить в реку. Такая картина наблюдается не только в Бзыби, но и в других реках, добавил он по словам коллег и специалистов из Рыбнадзора.

Рицинский национальный парк был создан 17 октября 1996 года на базе Рицинского заповедника. Кроме самого озера Рица, к нему также относятся Голубое озеро, Гегский водопад, озера Малая Рица и Мзы, минеральные источники в долине Ауадхара, каньоны рек Бзыбь, Гега и Юпшара. Парк занимает 390 квадратных километров.

Читайте также: