Продажа недвижимости в Абхазии россиянам: как нивелировать риски

Обеспечить суверенитет и национальную безопасность Абхазии при открытии рынка недвижимости россиянам можно с помощью специальных законодательных ограничений, уверены в экспертной среде.

Алексей Стефанов, Sputnik

Дискуссии о продаже недвижимости россиянам в абхазском обществе продолжаются не один год. Одни выступают резко против, опасаясь массовой скупки и угроз нацбезопасности, другие приводят аргументы, что только так можно улучшить инвестиционный климат, особенно, учитывая последствия пандемии коронавируса в мире. Но почти все сходятся во мнении, что наличие "черного" рынка недвижимости в Абхазии не идет на пользу никому.

Разговор лишь о развитии Абхазии

"У нас процветает нелегальный рынок недвижимости - оформляют на абхазцев, приобретают иностранцы, и государство от этого ничего не получает и не получают граждане Абхазии. Единственное, эта нелегальная система дает возможность приехать сюда людям, покупать товары, таким образом расширять потребительский рынок. Но мы же должны легализовать это", - высказалась недавно на круглом столе в Сухуме юрист Фрида Лазба.

Говорили, правда, об апартаментах. Обсуждение идеи о продаже другой недвижимости иностранцами идет сложнее. Возможно, некоторая либерализация в этом вопросе произойдет после утверждения Программы формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательств двух стран.

Тема приобретения жилья россиянами в Абхазии всегда болезненно воспринималась жителями республики. Здесь и страх, связанный с возможностью изменения демографической ситуации в республике, и убежденность в том, что наплыв иностранцев изменит уклад жизни, пояснял Sputnik Абхазия еще четыре года назад доктор юридических наук, профессор Игорь Барциц.

Среди основных опасений – правом купить недвижимость смогут воспользоваться грузинские беженцы с паспортами граждан России, которые вернутся в республику. С этим аргументом не согласен заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков.

"Достаточно ввести норму, что при покупке недвижимости инвесторы должны получать разрешение со стороны абхазских спецслужб. Таким образом будут соблюдены гарантии безопасности", - уверен российский эксперт.

Другие негативные ожидания – в страну приедут богатые россияне, выкупят недвижимость в престижных курортных районах Нового Афона или Пицунды, и будут просто держать ее, чтобы извлечь прибыль в будущем. Но Абхазия может себя обезопасить и от таких рисков - утвердить квоты на регионы, говорит эксперт.

Продавать недвижимость гражданам России, в первую очередь, можно в регионах, нуждающихся в развитии, полагает Александр Скаков.

"Можно дать возможность вложить деньги в покупку недвижимости в Ткурачале, или в селах севернее Сухума, в тех местах, которые находятся в упадке и разрухе. Если в этих квотных регионах будет идти все нормально, то разрешать покупку и в других регионах", - считает Александр Скаков.

А в случае, если инвесторы не вложат в развитие купленной недвижимости ни копейки, и от этого не будет никаких плюсов Абхазии, нужно законодательно обязывать владельцев этим заниматься. Например, в России в программе "Дальневосточный гектар" есть норма, по которой выделенный участок изымается у гражданина, если за год на нем не начаты какие-либо работы.

Чужой пример заразителен

Маловероятно, что в случае изменения законодательства, в Абхазию сразу же поедут россияне с деньгами, которые начнут скупать квартиры и дома, считает редактор журнала "Дайджест российской и зарубежной недвижимости" Михаил Морозов.

"Мы привыкли, что есть границы участка, кадастр, но в республике ничего такого нет", - говорит эксперт по недвижимости.

Он полагает, что в течение ближайших двух-трех лет со стороны российских инвесторов какого-то бума не будет, поскольку "район непростой и относится к высоким рисковым активам".

В то же время есть успешный пример Черногории – страны, также имеющей выход к морю, и еще недавно находившейся в похожем бедственном положении. Там отсутствовала инфраструктура, а доход населения оставлял желать лучшего. Однако после того, как законодательство было изменено, Черногория стала активно развиваться за счет продажи недвижимости.

"Был момент, когда недвижимость в Черногории очень сильно росла в цене. Пять-десять лет назад цены были на уровне 500-600 евро за квадрат (квадратный метр жилья - Sputnik), сейчас уже 1500. Туда поехали не только россияне, очень активно начали входить европейские инвесторы, и в первую очередь, из Италии. Они вкладывались не только в жилую, но в коммерческую недвижимость, в отели, в гостиницы", - рассказывает эксперт.

Именно благодаря продаже земли и домов, как отмечает Михаил Морозов, в Черногории начала активно развиваться инфраструктура, появились новые рабочие места, а большая прослойка черногорцев стала заниматься арендным бизнесом.

"В целом у всех местных жителей повышается уровень жизни, потому что улучшаются дороги, обеспечение ЖКХ – электроэнергия, вода и так далее. Нет никаких перебоев. Увеличивается количество магазинов, обычных продуктов. Это не может не нравиться. И это пример для Абхазии", - уверен эксперт.

При этом многие иностранные владельцы недвижимости в балканской республике не живут в стане постоянно, используя купленное жилье для длительного отдыха вместо гостиницы.

Процесс перехода от отсутствия четкого законодательства к внесениям всех поправок не быстрый, но к этому надо прийти, убежден эксперт Михаил Морозов. И тогда в Абхазии появятся инвесторы, готовые вкладываться, как это было в Черногории.

"Потому что сами черногорцы не тянули такие инвестиции и развитие, пока туда вначале не стали приходить турки, потом россияне, а затем итальянцы. Такого бума, подъема в экономике у них не случилось бы никогда, если бы они не изменили законодательство", - заключает специалист.