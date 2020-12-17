Скорик назвала причину очередей на ПЦР-диагностику и меры их предотвращения

В среднем за сутки в Абхазии производят до 500 исследований по методу ПЦР-диагностики, все анализы из районных больниц стекаются в лабораторию СЭС республики.

СУХУМ, 17 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. В инфекционной больнице Сухума, где производится забор биоматериала для проведения ПЦР-диагностики на COVID-19, снова появились очереди.

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик связывает это с тем, что в больницу приходят не только люди, которым это тестирование назначено по медицинским показаниям, но и желающие лишний раз убедиться в том, что вирусная инфекция обошла их стороной. При этом есть и такие, кто без оснований в месяц по нескольку раз сдают тест на коронавирус.

Еще одна причина больших очередей в Сухумской инфекционной больнице – то, что люди из других городов и районов приезжают в Сухум за сдачей анализов, хотя в каждом районе есть пункты забора биоматериала.

Из-за этого Министерство здравоохранения Абхазии приняло решение, что теперь прием граждан на тестирование будет осуществляться по месту жительства, чтобы "граждане не злоупотребляли ПЦР-диагностикой".

"Министерство здравоохранения приняло такое решение, чтобы наши граждане не злоупотребляли ПЦР-диагностикой, чтобы не перемещались из одного пункта забора анализов в другой. Мы никак не можем понять, для чего это делается, для чего этим гражданам нужны столько видов исследования. Может быть, они проверяют нашу лабораторию, как она работает. Но результаты они получают идентичные, что в одном пункте забора, что в другом. Все равно все биоматериалы стекаются в нашу лабораторию. К тому же у нас получается так, что вся республика стекается в инфекционную больницу и пытается сдать анализ там. Хотя некоторые товарищи проживают в городе Очамчыра или Гулрыпше. У нас по всей республике имеются пункты заборов", - пояснила Скорик и добавила, что в самом процессе тестирования ничего не поменялось.

Для того чтобы пройти тестирование, теперь необходимо иметь при себе паспорт. Для граждан Абхазии процедура будет бесплатной, а вот для иностранцев тестирование будет стоить денег. Такое решение главный санитарный врач республики аргументировала тем, что многие неграждане Абхазии пользуются бесплатными медицинскими услугами на территории страны, хотя так не должно быть.

"Ни в одной стране мира такое невозможно. В той же соседней России, если ты не имеешь медицинского полиса, если ты не гражданин Российской Федерации, ты не получаешь бесплатную медицинскую услугу. У нас есть прецеденты, когда из Адлера приезжают неграждане Абхазии лечиться в Гагрском ЦРБ. Чтобы таких нарушений не было, естественно, принято решение, что сдача анализов и лечение будут проводиться по паспортам", - отметила Людмила Скорик.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 7504 . Выздоровели 5545 человек, 100 человек скончались.

На данный момент в Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся 112 человек, у 98 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 32 человека, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 23 пациента.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, лечение проходят 52 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии пять человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.