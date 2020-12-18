Российские специалисты помогут Абхазии перейти на цифровое телевещание

Проект по модернизации и масштабной реконструкции телевизионных вышек уже включен в Инвестиционную программу.

СУХУМ, 18 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазия готовится к переходу к цифровому вещанию, об этом корреспонденту Sputnik рассказал заместитель председателя Госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Мирон Кварацхелия.

Для этого в республике будут проводить модернизацию и масштабную реконструкцию телевизионных вышек. Всего по Абхазии насчитывается около 60 передающих станций, некоторые из них уже не пригодны к использованию, они будут заменяться на новые.

"Специалисты Министерства цифрового развития России мониторят состояние телевизионных вышек и телецентров Абхазии. Вышки в плохом состоянии, они уже устарели, советские. Российские специалисты будут оказывать содействие в проведении анализа технического состояния теле- и радиопередающих центров для их последующего ремонта", – пояснил Кварацхелия и добавил, что всего по Абхазии около .

Модернизация вышек и станции позволит обеспечить все районы Абхазии качественным телевизионным сигналом без помех, вне зависимости от сложности рельефа.

"Сейчас на вышках стоят аналоговые передатчики, при модернизации их будут заменять на цифровые. Качество вещания будет намного лучше. Есть высокогорные села, где телевизионный сигнал плохой. После модернизации системы картинка во всех частях республики будет хорошая", – отметил заместитель председателя Госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.

Проект по модернизации и масштабной реконструкции телевизионных вышек уже включен в Инвестиционную программу.

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