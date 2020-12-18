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Сухум останется без воды с 20 по 21 декабря

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В Абхазии
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Отключение воды во всем городе связано с заменой водопроводных труб на трех улицах столицы.

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Подача питьевой воды будет прекращена в Сухуме с 22:00 20 декабря до 24:00 21 декабря, сообщает МУП "Водоканал".

Отключение проводятся в связи с подключением новых полиэтиленовых труб по улицам Абазинская, Гулия и Джонуа в Сухуме.

Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.

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