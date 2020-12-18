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Задержан виновник в смертельном ДТП в Галском районе

© Foto / МВД РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Смертельная авария произошла 12 декабря в селе Хиацха Галского района. Установлено, что ДТП совершил Альберт Демерджи-оглы. Позже он сам сдался властям.

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Следственной группой ОВД по Галскому району возбуждено уголовное дело в отношении Альберта Демерджи-оглы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Ему вменяется нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Виновнику аварии грозит от трех до семи лет лишения свободы, а также запрет на управление автомобилем сроком до трех лет.

13 декабря в водоеме на территории села Хиацха был обнаружен труп мужчины с характерными телесными повреждениями. Сотрудники правоохранительных органов изъяли обломки фары и указателя поворота от автомобиля "УАЗ", а так же частицы краски. В результате машина, на которой было совершено ДТП была установлена, ее владелец сдался властям.

ДТП произошло в 21.00 12 декабря, когда Демерджи-оглы, не справившись с управлением наехал на пешехода, который шел по правой стороне проселочной дороги. Покинув место происшествия, водитель продолжил движение в направлении КПП "Ингур" и совершил еще одно ДТП. В результате он съехал с проезжей части, опрокинул машину в кювет и скрылся с места происшествия.

Органы предварительного следствия вышли с ходатайством в суд Галского района об избрании меры пресечения Демерджи-оглы в виде содержания под стражей.

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