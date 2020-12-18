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Российские специалисты назвали сроки внедрения цифрового вещания в Абхазии

© Foto / Кабинет Министров РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Рабочая группа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, возглавляемая замгендиректора РТРС Борисом Теребиленко, прибыла в Абхазию в рамках договоренностей по вопросу строительства сети цифрового вещания.

СУХУМ, 18 дек - Sputnik. От начала проектирования до полного перехода на цифровое вещание в Абхазии может уйти порядка двух лет, заявили специалисты Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Абхазская и российская стороны провели совместный мониторинг состояния телевизионных вышек и телецентров Абхазии. Российские специалисты уверены, что реализация проекта перехода на цифровое телевещание не только обеспечит передачу населению пакета бесплатных программ, но и гарантирует их высокое качество.

Как отметил на встрече в Кабмине вице-премьер Сергей Пустовалов, переход на цифровое вещание лежит в основе развития информационных и телекоммуникационных технологий и является одной из важнейших задач.

Представители российского ведомства подчеркнули, что на создание сетей цифрового вещания в России ушло около девяти лет, за которые были построены 5040 объектов необходимой инфраструктуры.

Участники совещания обсудили технические вопросы подготовки к этапу проектирования сети, составления перечня необходимого оборудования, вопросы подготовки специалистов по телекоммуникационному оборудованию, которые смогут обеспечить эксплуатацию сложной многофункциональной системы.

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