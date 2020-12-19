Закончен ремонт дороги, идущей от границы на реке Псоу через Цандрипш

Ремонт дорог в Пицунде и Цандрипше проводится в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии.

СУХУМ, 19 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Завершился капитальный ремонт улицы Октябрьская в поселке Цандрипш Гагрского района, рассказал глава поселка Адгур Дасания.

Он уточнил, что улица Октябрьская начинается на государственной границе по реке Псоу, проходит через Цандрипш и выходит на Республиканскую трассу. Ее общая протяженность более девяти километров.

"На этом работы не завершатся. Специалисты также планируют перейти к асфальтированию пяти или шести улиц в Цандрипше и трех переулков. Насколько я знаю, это еще около 6-7 километров дорог. Скоро начнется подготовка этих улиц к укладке асфальта, обещали завершить работы до Нового года. Это большая радость для нас", - отметил Дасания.

Ремонт дорог в поселке Цандрипш проводится за счет средств Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии. Выполняет госзаказ "Дорожно-строительный комбинат", контроль возложен на Управление капитального строительства республики.

Помимо нового асфальта в Цандрипше кардинальных изменений нет, поделился Дасания и добавил, что ситуация с электроэнергией в поселке улучшилась после начала перетока электричества из России. Аварийные отключения света происходят редко. Последний раз электричество в Цандрипше отключали пару дней назад, когда меняли трансформатор на подстанции "Псоу-1".

Читайте также: