20:24 19 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.32
  • EUR89.83
Поиск

Закончен ремонт дороги, идущей от границы на реке Псоу через Цандрипш

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
Получить короткую ссылку
87 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/13/1031489056.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201219/1031489087/Zakonchen-remont-dorogi-iduschey-ot-granitsy-na-reke-Psou-cherez-Tsandripsh.html

Ремонт дорог в Пицунде и Цандрипше проводится в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии.

СУХУМ, 19 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Завершился капитальный ремонт улицы Октябрьская в поселке Цандрипш Гагрского района, рассказал глава поселка Адгур Дасания.

Он уточнил, что улица Октябрьская начинается на государственной границе по реке Псоу, проходит через Цандрипш и выходит на Республиканскую трассу. Ее общая протяженность более девяти километров.

"На этом работы не завершатся. Специалисты также планируют перейти к асфальтированию пяти или шести улиц в Цандрипше и трех переулков. Насколько я знаю, это еще около 6-7 километров дорог. Скоро начнется подготовка этих улиц к укладке асфальта, обещали завершить работы до Нового года. Это большая радость для нас", - отметил Дасания.

Ремонт дорог в поселке Цандрипш проводится за счет средств Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии. Выполняет госзаказ "Дорожно-строительный комбинат", контроль возложен на Управление капитального строительства республики.

Помимо нового асфальта в Цандрипше кардинальных изменений нет, поделился Дасания и добавил, что ситуация с электроэнергией в поселке улучшилась после начала перетока электричества из России. Аварийные отключения света происходят редко. Последний раз электричество в Цандрипше отключали пару дней назад, когда меняли трансформатор на подстанции "Псоу-1".

Читайте также:


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Коронавирус в мире и ожидание Нового года: самые яркие фото недели
Пробка из оленей
Водитель на Ямале попал в пробку из оленей
График выплат российских пенсий в Абхазии: декабрь
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться