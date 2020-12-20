Финансовые "качели": обзор денежного оборота в Абхазии

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Поступления в банковскую систему

В банковскую систему Абхазии с января по октябрь 2020 года поступило 22,8 миллиарда рублей. За весь 2019 год эта сумма составила 30,8 миллиарда рублей.

Денежный обзор за 10 месяцев 2020 года смотрите в инфографике Sputnik>>

Январь и февраль принесли в банковскую систему республики по 2,1 миллиарда рублей. С момента введения карантина из-за пандемии коронавируса – с марта по конец июля общая сумма поступлений превысила 10 миллиардов рублей. Минимальные показатели были зафиксированы в апреле – 1,7 миллиардов рублей и в мае – 1,9 миллиарда рублей.

Июнь и июль принесли в банковскую систему страны по 2,1 миллиарда рублей. После открытия границы с Россией в последнем летнем месяце ситуация немного выправилась. Август и октябрь принесли по 2,7 миллиарда рублей, а сентябрь 2,9 миллиарда рублей.

В долларовом эквиваленте за десять месяцев поступило 18,7 миллиона при 29 миллионах долларов за полный прошлый год. Пик выпал на март – 3,8 миллиона долларов. Последующие четыре месяца в условиях карантина в общей сложности принесли 5,7 миллиона долларов. За этот отрезок времени июнь оказался наиболее удачным. Тогда в банковскую систему пришло 1,6 миллиона долларов. Судя по цифрам, открытие границы не особо повлияло на увеличение притока валюты в республику. С августа по октябрь включительно эти показатели не превысили 1,7 миллиона рублей в месяц.

Евро в Абхазии не столь "популярная" валюта, как его прямые "конкуренты". Показатели по поступлениям в банковскую систему страны в этой валюте к концу октября уходящего года почти приблизились к итогам 2019 года и составили 2,3 миллиона евро за два месяца до нового года. За весь 2019 год было 3,1 миллиона евро.

Больше всего в "копилку" банков Абхазии принес январь – 0,72 миллиона евро. Меньше всего было в апреле – 0,09 миллиона евро. Май и июнь "дали" по 0,11 миллиона евро, июль 0,15 миллиона евро, август и сентябрь по 0,21 миллиона евро. В октябре наблюдается небольшой спад по сравнению с предыдущими двумя месяцами – 0,15 миллиона евро.

Основные поступления в рублях были от торговой выручки. На эту сферу приходится от 30,4% до 39% от общей суммы. Как показывает статистика, больше всего эта сфера принесла в августе и сентябре – 37,8% и 39,1% соответственно. Самые низкие показатели были в феврале и марте – по 30,4%.

По переводам денежных средств физлицами в систему банков Абхазии "лидируют" май и июнь. Итоги этих месяцев составили по 21,1% от общей суммы поступлений. Несмотря на открытие государственной границы по реке Псоу после отмены карантина, август, сентябрь и октябрь не сумели побить этот "рекорд", но сумели приблизиться к нему. Меньше всего перевели денег в марте – всего 15%.

На счета предпринимателей с января по октябрь поступило от 11,2% до 14,8% денежных средств от общих показателей по поступлениям. Меньше всего денег на счета этих граждан поступило в январе, а больше всего в июне. С августа по октябрь объем денег в этом направлении варьировался от 14,1% до 14,5%.

Согласно данным Банка Абхазии, размер поступивших денег на счета физлиц в процентном соотношении в течение года то поднимался, то снижался. Стабильной динамики не наблюдалось. Например, если в январе и феврале эти цифры были на уровне 4-5%, то в марте произошел резкий спад до 3,0%. В апреле снова небольшой рост на 0,5%, а в мае падение до 2,8%. Существенный рост зафиксирован в сентябре и октябре –6,4% и 7,5%.

Выдано денег из касс банков

За десять месяцев 2020 года банки Абхазии выдали 16,6 миллиардов рублей. В марте, когда начался карантин из-за COVID-19, жители страны получили из касс банков 1,8 миллиарда рублей. В последующие три месяца эта сумма не превысила 1,6 миллиарда рублей. Лишь в августе удалось достичь мартовских показателей, а сентябрь и октябрь сумели его превысить примерно на 400-500 миллионов рублей.

Наличные средства в рублях со счетов предпринимателей больше всего выдали в сентябре и октябре – 19,9% и 20,7% от общей суммы. Наименьшие показатели в июле, когда банки выдали со счетов бизнесменов 15,2%.

Физлица активно снимали со своих счетов деньги с января по июль включительно, как гласят цифры. Объем средств за это время не спускался ниже 18,3% (январь-прим.) и не поднимался выше 23,5% (июль-прим.). Финансовый "спуск" был с августа по октябрь включительно. В эти три месяцы жители страны взяли со своих счетов от 7,4% до 11,7%.

На зарплаты и социальные выплаты банки Абхазии больше всего выдали в феврале и марте – по 10,4% от общей суммы выданных средств. Январь оказался самым "выгодным" в этом плане для организаций – 4,8% и это минимальный показатель за десять месяцев уходящего года. В летний период объемы выплат по этим статься составил 8,4% в июне, 8,6% в июле и 7,6% в августе. В сентябре наблюдается небольшой рост до 9,3%, а в октябре снижение до 8,8%.

На займы и кредиты банкам республики пришлось "раскошелиться" в марте и мае, когда они выдали на это дело 5,7% и 5,1% от общей суммы в системе. Меньше всего денег на кредитование и заем было направлено в апреле – 1,5%. В августе клиенты банков запросили 4,4%, в сентябре 3,5% и октябре 3,7%.