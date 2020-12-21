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В Сухуме начался завершающий этап прокладки новых водопроводных труб

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Проложенные по Инвестиционной программе новые водопроводные трубы на улицах Гулиа, Джонуа, Абазинская предстоит подключить к магистральным сетям.

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. В Сухуме начался завершающий этап прокладки коммуникационных сетей. Новые водопроводные трубы проложены на улицах Гулиа, Джонуа и Абазинская по Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии, в понедельник их подключают к магистральным сетям.

Весь объем ремонтных работ было решено провести в один день, чтобы не доставлять жителям города неудобств постоянными отключениями воды и многократным перекрытием дорог. План работы обсуждался на прошлой неделе в администрации города.

Всего на 20 перекрестках сухумских улиц - Гулиа, Джонуа, Дбар, Воронова, Лакоба, Когония, Басария, Абазинская, Ардзинба - произведут 27 подключений водопроводных труб к магистральным сетям.

В связи с масштабными работами в столице в понедельник ограничено движение общественного и личного транспорта. Более чем на сутки остановлена подача питьевой воды. Центральный рынок и близлежащие оптовые магазины не работают.

  • Замена водопроводных труб
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Замена водопроводных труб
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Замена водопроводных труб
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Замена водопроводных труб
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Замена водопроводных труб

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