В Сухуме начался завершающий этап прокладки новых водопроводных труб

Проложенные по Инвестиционной программе новые водопроводные трубы на улицах Гулиа, Джонуа, Абазинская предстоит подключить к магистральным сетям.

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. В Сухуме начался завершающий этап прокладки коммуникационных сетей. Новые водопроводные трубы проложены на улицах Гулиа, Джонуа и Абазинская по Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии, в понедельник их подключают к магистральным сетям.

Весь объем ремонтных работ было решено провести в один день, чтобы не доставлять жителям города неудобств постоянными отключениями воды и многократным перекрытием дорог. План работы обсуждался на прошлой неделе в администрации города.

Всего на 20 перекрестках сухумских улиц - Гулиа, Джонуа, Дбар, Воронова, Лакоба, Когония, Басария, Абазинская, Ардзинба - произведут 27 подключений водопроводных труб к магистральным сетям.

В связи с масштабными работами в столице в понедельник ограничено движение общественного и личного транспорта. Более чем на сутки остановлена подача питьевой воды. Центральный рынок и близлежащие оптовые магазины не работают.