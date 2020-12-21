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Мэр Сухума издал распоряжение о запрете новогодних банкетов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Согласно распоряжению президента Абхазии, ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции продлены в республике до 12 января. Они запрещают в том числе проведение массовых мероприятий.

СУХУМ, 21 дек - Sputnik. Мэр Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение "О запрете на проведение банкетов по случаю Нового года и Рождества", сообщается на официальном сайте столичной администрации.

© Sputnik / Павел Львов
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"В целях защиты населения от распространения на территории города Сухум вируса COVID-19 запретить в 2020 году и в январе 2021 года организацию и проведение торжественных мероприятий в закрытых помещениях, а именно банкетов, приуроченных к празднованию Нового года и Рождества", - говорится в тексте распоряжения.

Согласно распоряжению президента Абхазии от 24 ноября, ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции продлены в республике до 12 января. Они запрещают в том числе проведение массовых мероприятий.

Всего с начала эпидемии в Абхазии зарегистрировано свыше семи с половиной тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, больше всего ковид-подтвержденных в Сухуме.


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