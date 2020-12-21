Президент Абхазии назвал примерные сроки запуска Сухумского аэропорта

СУХУМ, 21 дек – Sputnik. На запуск Сухумского аэропорта может потребоваться около двух лет, сказал Бжания в интервью телеканалу RT.

"Вопрос, связанный с восстановлением и началом эксплуатации Сухумского аэропорта, для нас это - наиважнейшая тема. У нас была очень теплая, продуктивная встреча в Министерстве транспорта России. Скажем так, я был воодушевлен итогами этой встречи", - сказал Бжания и добавил, что на это может потребоваться около двух лет.

Аэродром международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба получил статус аэродрома совместного базирования, такое решение принял Кабинет министров Абхазии 26 июля 2019 года. Этот статус предполагает возможность совместного базирования гражданской и государственной (военной, пограничной, таможенной, иной для осуществления государственной функции) авиации.

Инвесторы планировали восстановить аэропорт за два года, проект предполагал восстановление с нуля всего комплекса аэропорта, кроме взлетной полосы, которая требует глубокого ремонта.

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба во время пресс-конференции 28 октября сказал, что открыть аэропорт в Сухуме необходимо, но сделать это очень сложно. Он отметил, что, прежде всего, в Международной ассоциации гражданской авиации, которая находится в городе Чикаго, США, аэропорт имени Владислава Ардзинба числится за Грузией. И самолет, который в перспективе будет летать через Сухумский аэропорт, будет арестован из-за того, что летал, по их ошибочному мнению, на оккупированную территорию. В ближайшей перспективе, по мнению Хишба, изменений в данном отношении не предвидится.