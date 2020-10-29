Бжания: Абхазия рассчитывает на запуск аэропорта в 2023 году

Аэродром международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба получил статус аэродрома совместного базирования в 2019 году. Ему был присвоен международный буквенный код.

СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Абхазия рассчитывает на запуск Сухумского аэропорта в 2023 году, об этом заявил президент республики Аслан Бжания в интервью РИА Новости.

"Я уверен, что этот проект будет реализован, и, как в добрые советские времена, воздушное сообщение между Сухумом и Москвой будет налажено. Это возможно реализовать, мы это реализуем. Это займет несколько лет, два-три года. Мы хотели бы, и для нас это было бы успехом, если мы аэропорт запустим в 2023 году", - сказал Бжания.

По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции негативно отразилась на продвижении проекта реконструкции аэропорта.

"COVID в этой истории помешал. Сейчас нет возможности для контактов из-за ограничений в связи с пандемией. Чуть позже к этому вернемся", – сказал Бжания.

Кризис и спад: Бжания рассказал о перспективах восстановления аэропорта Сухума

Аэродром международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба получил статус аэродрома совместного базирования, такое решение принял Кабинет Министров Абхазии 26 июля 2019 года. Этот статус предполагает возможность совместного базирования гражданской и государственной (военной, пограничной, таможенной, иной для осуществления государственной функции) авиации.

Инвесторы планировали восстановить аэропорт за два года, проект предполагал восстановление с нуля всего комплекса аэропорта, кроме взлетной полосы, которая требует глубокого ремонта.

28 октября во время пресс-конференции министр туризма Абхазии Теймураз Хишба сказал, что открыть аэропорт в Сухуме необходимо, но сделать это очень сложно. Он отметил, что, прежде всего, в Международной ассоциации гражданской авиации, которая находится в городе Чикаго, США, аэропорт имени Владислава Ардзинба числится за Грузией. И самолет, который в перспективе будет летать через Сухумский аэропорт, будет арестован из-за того, что летал, по их ошибочному мнению, на оккупированную территорию. В ближайшей перспективе, по мнению Хишба, изменений в данном отношении не предвидится.

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