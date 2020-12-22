Внести изменения: концепцию внешней политики Абхазии обсудили в Парламенте

О том, какие мнения звучали по заявленной теме, читайте в материале Sputnik.

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Открывая заседание, спикер парламента Валерий Кварчия сказал, что оно проводится по просьбе общественности. Кроме того, ряд депутатов Парламента были возмущены тем, что принятие концепции внешней политики не обсудили с ними.

Кварчия отметил, что некоторые положения концепции вызвали беспокойство у общественности, и прежде всего это касается пункта 2.3 "О формировании дополнительного формата многоуровневых переговоров между Абхазией и Грузией", в рамках которого появится возможность обсуждать с грузинской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес, решение которых в рамках Женевских дискуссий не представляется возможным. Термин "многоуровневый" вызвал определенные вопросы к этой статье.

Первым предоставили слово Депутату Народного собрания Абхазии Астамуру Логуа, который выступил модератором заседания.

"В обществе и среди общественных организаци, отдельные пункты вызывают разногласия и вопросы к формулировке, однако, я должен отметить, что это первая современная концепция внешнеполитической деятельности Республики Абхазия, инициатива которой принадлежит нам всем, здесь присутствующим", - сказал Логуа.

Логуа о концепции внешней политики Абхазии: не "священная корова", можно внести изменения

Секретарь совета безопасности Республики Абхазия Сергей Шамба высказал свое мнение по поводу утвержденной внешнеполитической концепции.

"Концепция определяет, какие должны быть взаимоотношения с внешним миром и в том числе, конечно же, со странами соседними. А соседние страны – это Россия, Турция, Грузия. Поэтому, говоря о взаимоотношениях с разными странами, не говорить о взаимоотношениях с Грузией - было бы неправильно. В этой концепции четко написано, что мы готовы разговаривать с Грузией на основе взаимного признания нашего суверенитета и независимости, какие еще могут быть опасения в этой связи, я не знаю", - отметил Шамба.

Он подчеркнул, что об отмене Женевского процесса в концепции речи не идет. Также Шамба подчеркнул то, что концепция не принималась тайно, а была предварительно отправлена в Парламент и что документ единогласно принял Совет безопасности. Он считает термин "многоуровневые переговоры" вполне приемлемым.

Заместитель председателя ветеранской организации "Аруаа" Темур Надарая озвучил на круглом столе доклад организации, в котором говорилось, что проект концепции не обсуждался в Парламенте. "Аруаа" обратилась к президенту с просьбой отменить утверждение концепции внешней политики Абхазии и вернуть проект документа для обсуждения в Парламент.

Руководитель общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба отметил, что, принимая концепцию внешней политики республики, нужно было учитывать мнение всех сторон политической жизни Абхазии, так как внешняя политика государства не должна меняться от той или иной команды, приходящей к власти. По его словам, МИД ввел в заблуждение общественность, заявив что внешнеполитическая концепция обсуждалась в Парламенте.

Председатель общественной организации "Аидгылара" Кан Кварчия считает, что мнение по поводу концепции должно быть одно, он выразил солидарность с "Аруаа", что принятую внешнеполитическую концепцию надо отменить и обсудить ее в дальнейшем. С этим также согласился и председатель Народной партии Абхазии Якуб Лакоба.

Упоминание Турции во внешнеполитической концепции Абхазии член политической партии "Айнар" Адгур Лагвилава отметил правильным, так как в Турецкой Республике проживает многочисленная абхазская диаспора.

Поддержала внешнеполитическую концепцию политическая партия "Эра". Представитель партии Тея Аршба подчеркнула, что в концепции все написано четко и придраться не к чему.

По поводу принятой концепции внешней политики Абхазии высказался министр иностранных дел Даур Кове.

"Основной спорный пункт касается вопроса урегулирования взаимоотношений с Грузией. В пункте 2.3. Концепции говорится о том, что Республика Абхазия допускает возможность создания условии для дополнительного формата многоуровневых переговоров между Грузией и Абхазией. В данном случае речь не идет о подмене Женевского формата. Мы всегда заявляем о важности проведения Женевских дискуссий. Мы считаем, что на сегодняшний день этот формат очень важен и мы будем его продолжать", - заявил он.

Что касается внесения правок во внешнеполитическую концепцию Кове отметил, что в документе можно отразить все что угодно, "но пойдет ли это на благо страны", - задался вопросом он.

Противники внешнеполитической концепции предложили отменить ее и внести изменения.

Ввиду многочисленных нареканий, споров и разногласий, вызванных документом, выслушав все мнения партий, общественных организацией, депутаты Парламента решили собраться вновь во вторник 22 декабря на закрытом заседании и подумать над тем, что делать дальше.

"Возможно, мы будем обращаться к президенту от Парламента, чтобы внести коррективы в концепцию, и так выйти из этой ситуации" - сказал депутат Астамур Логуа в интервью радио Sputnik.