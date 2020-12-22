Джопуа: экспорт мандаринов в Россию побил рекорд послевоенного периода

В сутки через российско-абхазскую границу перевозится от 1000 до 1900 тонн мандаринов, сообщил вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.

СУХУМ, 22 дек - Sputnik. Из Абхазии в Россию на сегодняшний день вывезено 32,8 тысячи тонн, что составляет рекорд за весь послевоенный период, заявил в интервью агентству Апсныпресс первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.

"В этом году благоприятные погодные условия и наши усилия по борьбе с вредителями привели к тому, что год стал одним из лучших по урожаю за последние десять лет. Только мандаринов на сегодняшний день вывезено из Абхазии 32,8 тысячи тонн, в 2018 году эта цифра составила 13,9 тысячи тонн, а в 2019 – 9,4 тысячи тонн. Это рекорд за весь послевоенный период", – приводит слова Джопуа агентство.

Министр отметил, что на борьбу с вредителями в этом году было выделено 130 миллионов, и это также дало свои результаты.

"У нас было заключено межправительственное соглашение с РФ, в рамках которого был разработан план борьбы с мраморным клопом, американской белой бабочкой и другими насекомыми-вредителями. 130 миллионов рублей было выделено в этом году на мероприятия по борьбе с ними. И практически все эти средства, за исключением шести миллионов, мы освоили и направили на борьбу с насекомыми-вредителями", – добавил Джопуа.

По его словам, для борьбы с вредителями населению было выделено 20 тысяч литров препаратов, 400 ранцев-опрыскивателей с моторами для самостоятельной обработки растений, выделено 12,5 тысячи феромоновых ловушек и обработана территория в 59 тысяч гектаров.

Министр также привел цифры по экспорту других культур из Абхазии в Россию:

более двух тысяч тонн ореха, в 2019-м – 268 тонн

более 815 тонн хурмы, 59 тонн – в 2019-м

более 991 тонны фейхоа, 429 тонн – в 2019-м

13 тонн киви, в 2019-м киви вывезено не было.

При вывозе цитрусовых через абхазскую таможню установлена минимальная таможенная стоимость, которая составляет 19 рублей за килограмм. Таможенный сбор на абхазской стороне составляет 0,1 процента от таможенной стоимости товара.

На российской же таможне фиксированной стоимости мандаринов нет. Таможенная стоимость рассчитывается из сведений, поданных декларантом – вес и цена, по которой был закуплен товар. Помимо этого, при ввозе растительной продукции в Россию существует и НДС в 10 процентов.

Читайте также: