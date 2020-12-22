Парламент Абхазии попросил президента доработать Концепцию внешней политики

Концепция внешней политики Абхазии, утвержденная президентом, была обсуждена в Парламенте в понедельник 21 декабря. Продолжение встречи депутатов Парламента с представителями Администрации президента состоялось 22 декабря.

СУХУМ, 22 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Группа депутатов Парламента обратилась к президенту Абхазии Аслану Бжания с просьбой аннулировать свою подпись на Концепции внешней политики Абхазии и доработать документ, рассказал Sputnik спикер Парламента республики Валерий Кварчия.

По его словам, сегодня в Парламенте Абхазии продолжилась встреча группы депутатов по обсуждению положений Концепции внешней политики, на которую были приглашены представитель президента в Парламенте Саида Бутба и министр иностранных дел Даур Кове.

"Мы попросили их довести до сведения президента то, что было сказано и заявлено на вчерашнем заседании. Этот вопрос сегодня обсуждался в устном порядке", - объяснил спикер.

Кварчия отметил, что согласно закону, утверждением Концепции внешней политики Абхазии занимается только президент, который не обязан согласовывать ее с другими структурами и ведомствами.

"Но один человек не может определять внешнюю политику страны самостоятельно, подразумевается, что она должна быть обсуждена и в первую очередь в Парламенте, что не было сделано и привело к такой ситуации", - добавил он.

Депутаты Парламента, представители политических партий, эксперты и общественные деятели обсудили утвержденную президентом Абхазии Асланом Бжания внешнеполитическую концепцию страны на заседании в понедельник 21 декабря. Споры и обсуждения у депутатов и политических деятелей вызвал пункт "О формировании дополнительного формата многоуровневых переговоров между Абхазией и Грузией", в рамках которого появится возможность обсуждать с грузинской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес, решение которых в рамках Женевских дискуссий не представляется возможным. Термин "многоуровневый" вызвал определенные вопросы к этой статье.

Некоторые депутаты и лидеры партий возмутились тем, что при принятии концепции не было учтено мнение всех участников политической жизни Абхазии.

Указ "Об утверждении концепции внешней политики Республики Абхазия" был подписан президентом Асланом Бжания 7 декабря. В соответствии с Конституцией Абхазии глава государства определяет основные направления внутренней и внешней политики.