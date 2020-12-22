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Заготовку елей и пихт к новогодним праздникам запретили в Абхазии

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В Абхазии
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201222/1031505564/Zagotovku-eley-i-pikht-k-novogodnim-prazdnikam-zapretili-v-Abkhazii.html

Контроль за исполнением распоряжения возложен на Госуправлению лесного хозяйства Абхазии, Госкомитету по экологии и охране природы и МВД.

СУХУМ, 22 дек- Sputnik. Распоряжением Кабинета министров Абхазии запрещены заготовка елей и пихты, а также ввоз из России натуральной пихты без корневой системы для проведения новогодних праздников в 2020 году, сообщается на сайте Кабмина.

Госуправлению лесного хозяйства Абхазии, Госкомитету по экологии и охране природы и МВД поручено усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев на территории республики и их незаконной реализации.

Распоряжением рекомендовано администрации районов и Сухума использовать для проведения новогодних праздников искусственные новогодние елки.

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