Заготовку елей и пихт к новогодним праздникам запретили в Абхазии

СУХУМ, 22 дек- Sputnik. Распоряжением Кабинета министров Абхазии запрещены заготовка елей и пихты, а также ввоз из России натуральной пихты без корневой системы для проведения новогодних праздников в 2020 году, сообщается на сайте Кабмина.
Госуправлению лесного хозяйства Абхазии, Госкомитету по экологии и охране природы и МВД поручено усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев на территории республики и их незаконной реализации.
Распоряжением рекомендовано администрации районов и Сухума использовать для проведения новогодних праздников искусственные новогодние елки.
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