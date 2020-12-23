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В правительстве Абхазии объяснили разрешение на ввоз оборудования для майнинга

© Sputnik / Владимир Астапкович
В Абхазии
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Майнинг в Абхазии (58)
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21 декабря в соцсетях появилось фото правительственного распоряжения с подписью премьер-министра Александра Анкваб. Документ дает разрешение на ввоз определенного количества оборудования для майнинга криптовалют в Абхазию.

Фотография в абхазском сегменте соцсетей вызвала резонанс, так как Кабинет министров Абхазии до 1 июня 2021 года ввел ограничение на ввоз в страну товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Сария Кварацхелия, Sputnik

"Все легально"

Премьер-министр Александр Анкваб подтвердил корреспонденту Sputnik подлинность документа с его подписью о разрешении ввоза майнингового оборудования в Абхазию.

Согласно документу, Анкваб распорядился разрешить ИП Хурхумал И.Р. ввоз оборудования для майнинга криптовалюты в количестве 1747 единиц, временно размещенных на таможенной территории КПП "Псоу" с момента введения запрета на ввоз оборудования для добычи криптовалюты в Абхазию. 

Распоряжением также разрешается ввоз на территорию республики вычислительных машин и комплектующих, принадлежащих филиалу "Энерго" ООО "МСК" в количестве 658 единиц для размещения на СухумГЭС.

Контроль за исполнением был возложен на Государственный таможенный комитет республики и Минэкономики страны.

В беседе с корреспондентом Sputnik Александр Анкваб отметил, что оборудование индивидуального предпринимателя Хурхумал, о котором идет речь в первом пункте распоряжения, не будет подключаться к сети, оно опечатано и хранится в селе Атара.

"Это оборудование стояло на границе 6 ноября. Оно ввезено легально, как и говорит один из хозяев этого груза, имеются документы. Они заплатили соответствующие налоги. Эти люди не занимались контрабандой, ничего от государства не скрывали", – пояснил Александр Анкваб и добавил, что у государства нет таможенных складов или терминалов, где можно было бы хранить чье-то имущество, тем более дорогостоящее.

22 декабря на сайте информационного агентства "Апсныпресс" появилось открытое письмо самого индивидуального предпринимателя Ираклия Хурхумал. В нем предприниматель объясняет, что он "простой человек" из Сухума, который работает водителем маршрутки и "никого из родственников" во власти не имеет. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Сколько нам говорили, что в Абхазии вся жизнь наладится через майнинг, и государство будет помогать с этим делом, льготы будут? Многие наши граждане в это поверили. Кто-то имел свои деньги, кто-то занял, что-то продал, люди начали покупать оборудование и ставить фермы. Я тоже в это поверил, залез в долги, попросил друзей вместе начать это дело и закупил оборудование", – пояснил Хурхумал

Еще в июне 2020 года предприниматель заплатил за оборудование по контракту. На тот момент, по его словам, не было никаких обсуждений о запрете на ввоз майнингов.

"У меня есть все подтверждающие документы! Когда груз был доставлен на границу, уже действовало ограничение на ввоз, где было указано о невозможности ввоза оборудования через границу. Я не скрывал от абхазской таможни ничего. Все было легально", – подчеркнул Хурхумал и добавил, что абхазская таможня приняла оборудование на хранение и с ноября оборудование находилось на границе.

Ираклий Хурхумал отметил, что он обратился в правительство с просьбой дать разрешение забрать оборудование, которое он "привез легально" и заплатил НДС на сумму 855 тысяч и таможенный сбор в размере 82 тысяч рублей.

"Во-вторых, я просил отдать оборудование, потому что его нельзя было отправить обратно – оно не из России, а шло транзитом через Россию. И что мне оставалось делать, куда его девать? – задается вопросом Хурхумал. – Но я читаю, что пишут, и понимаю, что многим не важно, что на самом деле. Просто хотят делать из этого политику. Извините, но я не виноват, что у нас сначала одно решение принимают, потом все меняется. Вчера было это можно и поощрялось, а сегодня, когда мы полгода и больше занимаемся покупкой оборудования по контрактам, везем его через половину планеты в Абхазию, нам говорят "стоп". Это не моя вина! Мы просто хотим, чтобы то, за что мы заплатили честно, находилось у нас. А когда разрешат, тогда и разрешат".

Предприниматель добавил, груз он забрал с условием, что не будет использовать, пока в республике официально не разрешат майнинг криптовалюты.

© Sputnik / Леон Гуния
Путь майнера: добыча криптовалют в Абхазии

Не для СухумГЭС

Второй пункт распоряжения Sputnik прокомментировал технический директор СухумГЭС Резо Зантария, опровергнув факт размещения непосредственно на электростанции майнинговых ферм.

"Оборудование не имеет никакого отношения к Сухумской ГЭС, и с нами это распоряжение никто не согласовывал. Еще раз ответственно заявляю, что на территории ГЭС нет майнинговых ферм", – подчеркнул Зантария.

При этом Зантария уточнил, что у СухумГЭС заключен договор с филиалом "Энерго" ООО МСК, о котором идет речь в правительственном распоряжении. Согласно договору, филиал "Энерго" ООО МСК питается от электростанции.  

Эту информацию подтвердил и премьер-министр, отметив, что указанная в распоряжении компания всего лишь получает электроэнергию от Сухумской ГЭС, при этом она не наносит вреда общей электросистеме Абхазии.

"Операторы, которые пользуются электроэнергией Сухум ГЭС, не наносят вреда общей энергетике Абхазии", – добавил Анкваб.

21  декабря в соцсетях появилась фотография правительственного распоряжения с подписью премьер-министра Александра Анкваб. Согласно документу, глава правительства распорядился разрешить индивидуальному предпринимателю ввоз оборудования для майнинга криптовалюты.

В Абхазии до 1 июня 2021 года распоряжением Кабинета министров введено ограничение на ввоз в страну товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют, а также деятельность майнинговых ферм.

Темы:
Майнинг в Абхазии (58)

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