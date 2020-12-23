В правительстве Абхазии объяснили разрешение на ввоз оборудования для майнинга

21 декабря в соцсетях появилось фото правительственного распоряжения с подписью премьер-министра Александра Анкваб. Документ дает разрешение на ввоз определенного количества оборудования для майнинга криптовалют в Абхазию.

Фотография в абхазском сегменте соцсетей вызвала резонанс, так как Кабинет министров Абхазии до 1 июня 2021 года ввел ограничение на ввоз в страну товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют.

Сария Кварацхелия, Sputnik

"Все легально"

Премьер-министр Александр Анкваб подтвердил корреспонденту Sputnik подлинность документа с его подписью о разрешении ввоза майнингового оборудования в Абхазию.

Согласно документу, Анкваб распорядился разрешить ИП Хурхумал И.Р. ввоз оборудования для майнинга криптовалюты в количестве 1747 единиц, временно размещенных на таможенной территории КПП "Псоу" с момента введения запрета на ввоз оборудования для добычи криптовалюты в Абхазию.

Распоряжением также разрешается ввоз на территорию республики вычислительных машин и комплектующих, принадлежащих филиалу "Энерго" ООО "МСК" в количестве 658 единиц для размещения на СухумГЭС.

Контроль за исполнением был возложен на Государственный таможенный комитет республики и Минэкономики страны.

В беседе с корреспондентом Sputnik Александр Анкваб отметил, что оборудование индивидуального предпринимателя Хурхумал, о котором идет речь в первом пункте распоряжения, не будет подключаться к сети, оно опечатано и хранится в селе Атара.

"Это оборудование стояло на границе 6 ноября. Оно ввезено легально, как и говорит один из хозяев этого груза, имеются документы. Они заплатили соответствующие налоги. Эти люди не занимались контрабандой, ничего от государства не скрывали", – пояснил Александр Анкваб и добавил, что у государства нет таможенных складов или терминалов, где можно было бы хранить чье-то имущество, тем более дорогостоящее.

22 декабря на сайте информационного агентства "Апсныпресс" появилось открытое письмо самого индивидуального предпринимателя Ираклия Хурхумал. В нем предприниматель объясняет, что он "простой человек" из Сухума, который работает водителем маршрутки и "никого из родственников" во власти не имеет.

"Сколько нам говорили, что в Абхазии вся жизнь наладится через майнинг, и государство будет помогать с этим делом, льготы будут? Многие наши граждане в это поверили. Кто-то имел свои деньги, кто-то занял, что-то продал, люди начали покупать оборудование и ставить фермы. Я тоже в это поверил, залез в долги, попросил друзей вместе начать это дело и закупил оборудование", – пояснил Хурхумал

Еще в июне 2020 года предприниматель заплатил за оборудование по контракту. На тот момент, по его словам, не было никаких обсуждений о запрете на ввоз майнингов.

"У меня есть все подтверждающие документы! Когда груз был доставлен на границу, уже действовало ограничение на ввоз, где было указано о невозможности ввоза оборудования через границу. Я не скрывал от абхазской таможни ничего. Все было легально", – подчеркнул Хурхумал и добавил, что абхазская таможня приняла оборудование на хранение и с ноября оборудование находилось на границе.

Ираклий Хурхумал отметил, что он обратился в правительство с просьбой дать разрешение забрать оборудование, которое он "привез легально" и заплатил НДС на сумму 855 тысяч и таможенный сбор в размере 82 тысяч рублей.

"Во-вторых, я просил отдать оборудование, потому что его нельзя было отправить обратно – оно не из России, а шло транзитом через Россию. И что мне оставалось делать, куда его девать? – задается вопросом Хурхумал. – Но я читаю, что пишут, и понимаю, что многим не важно, что на самом деле. Просто хотят делать из этого политику. Извините, но я не виноват, что у нас сначала одно решение принимают, потом все меняется. Вчера было это можно и поощрялось, а сегодня, когда мы полгода и больше занимаемся покупкой оборудования по контрактам, везем его через половину планеты в Абхазию, нам говорят "стоп". Это не моя вина! Мы просто хотим, чтобы то, за что мы заплатили честно, находилось у нас. А когда разрешат, тогда и разрешат".

Предприниматель добавил, груз он забрал с условием, что не будет использовать, пока в республике официально не разрешат майнинг криптовалюты.

Не для СухумГЭС

Второй пункт распоряжения Sputnik прокомментировал технический директор СухумГЭС Резо Зантария, опровергнув факт размещения непосредственно на электростанции майнинговых ферм.

"Оборудование не имеет никакого отношения к Сухумской ГЭС, и с нами это распоряжение никто не согласовывал. Еще раз ответственно заявляю, что на территории ГЭС нет майнинговых ферм", – подчеркнул Зантария.

При этом Зантария уточнил, что у СухумГЭС заключен договор с филиалом "Энерго" ООО МСК, о котором идет речь в правительственном распоряжении. Согласно договору, филиал "Энерго" ООО МСК питается от электростанции.

Эту информацию подтвердил и премьер-министр, отметив, что указанная в распоряжении компания всего лишь получает электроэнергию от Сухумской ГЭС, при этом она не наносит вреда общей электросистеме Абхазии.

"Операторы, которые пользуются электроэнергией Сухум ГЭС, не наносят вреда общей энергетике Абхазии", – добавил Анкваб.

21 декабря в соцсетях появилась фотография правительственного распоряжения с подписью премьер-министра Александра Анкваб. Согласно документу, глава правительства распорядился разрешить индивидуальному предпринимателю ввоз оборудования для майнинга криптовалюты.

В Абхазии до 1 июня 2021 года распоряжением Кабинета министров введено ограничение на ввоз в страну товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют, а также деятельность майнинговых ферм.